Forza Horizon 6 fortsetter sin utrolige poengrekke og leder Metacritics kåring av årets beste spill

I går ble embargoen på Forza Horizon 6 opphevet, slik at vi endelig kunne kjøre og kappkjøre på fire hjul i Japan, noe fansen har bedt om stort sett siden det første spillet. Siden forgjengeren er estimert til å ha over 50 millioner spillere, forventes det at denne tittelen vil selge ekstremt godt, og høye rangeringer er selvfølgelig en stor hjelp i så måte.

Flere brukere på sosiale medier noterer seg nå at det britiske studioet Playground Games har oppnådd noe som ingen andre ser ut til å ha gjort før: å gi ut seks mainline-spill på rad der hver nye del har fått enten samme eller høyere score enn sine forgjengere på Metacritic. Forza Horizon 6 har for øyeblikket en gjennomsnittsscore på 92, noe som også gjør det til årets høyest rangerte spill.

Vi har også anmeldt Forza Horizon 6, og du kan lese våre tanker her.