Forza Horizon 6 Guide: Alle fem bilene som koster mer enn 10 000 000 Credits

La oss være ærlige, vi ønsker alle å leve luksuslivet. Vi vil alle sole oss i luksus og kjøre de dyreste bilene, og dette sniker seg til og med inn i Playgrounds Forza Horizon-serie, der de mest latterlig dyre kjøretøyene alltid fanger oppmerksomheten vår.

Nå som Forza Horizon 6 er tilgjengelig for Premium Edition-eiere og lanseres om noen dager for alle andre, lurer du kanskje på hvilke biler som er de dyreste på Forza Horizon 6, og hvilke maskiner som vil kreve den største investeringen fra kredittbanken din? I så fall har vi samlet de fem dyreste bilene i spillet nedenfor, og alle fem skiller seg ut som de eneste modellene i Forza Horizon 6 så langt som er verdsatt til et åttesifret beløp, dvs. mer enn 10 000 000 (10 millioner) kreditter.

1966 Ford #2 GT40 MK II - 13 200 000 Credits

Et ikon innen racing, og den viktigste grunnen til at du kanskje unngår å sikre deg denne, er at du vil bli belønnet med en annen Ford GT-modell ved å fullføre Barn Finds. Den "gratis" modellen er ikke et ikon som dette, men hvis du vil skille deg ut, må du bare vite at det vil være mange Ford GT-er på den åpne veien.

1965 Shelby Cobra Daytona Coupe - 20 000 000 Credits

En annen absolutt legende. Det fine med denne bilen er at det bare finnes én Shelby-modell i hele spillet akkurat nå, så alle som ser deg i denne bilen vil vite at du er ganske velstående og har mye penger. Det er også en ganske kompetent racer for alle som er villige til å rote med perfeksjon ved å bytte ut og "oppgradere" deler.

1962 Ferrari 250 GTO - 40 000 000 Credits

I tidligere Forza Horizon-spill har Ferrari 250 GTO vært den dyreste bilen av dem alle, så det er ingen overraskelse at den også er en veldig dyr modell i dette kapittelet. Denne bilen oser av stil og klasse, og er den perfekte modellen for en tur opp langs den japanske kysten.

1955 Mercedes-Benz 300 SLR - 60 000 000 Credits

En av de eldste bilene i Forza Horizon 6, denne oldtimeren er et absolutt stilikon, en sann markør for en svunnen tid, da bilene hadde vellykkede design og var bygget for å se like hjemme på motebanen som på racerbanen.

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 - 70 000 000 Credits

Den hvite hvalen, kronjuvelen i enhver samling, og hvis du eier denne Ferrarien, vil alle få vite at du er ufattelig rik. Eller kanskje du tilfeldigvis er en velkomstpakkeeier som ønsker å dra nytte av den enestående gratis Autoshow-bilkupongen som tilbys? Det ville i hvert fall ikke være oss...