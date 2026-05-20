Forza Horizon 6-guide: De viktigste bilene du trenger for å erobre Japan

Forza Horizon-spillene er alltid proppfulle av aktiviteter som skal fullføres. Det er vanlige løp og ekstravagante Showcase-arrangementer, men også tonnevis av samleobjekter å samle på og utallige ekstra mål å krysse av i form av fartsfeller og -soner, driftzoner, fareskilt og Trailblazer-arrangementer. Selv om mange av disse utfordringene kan fullføres med en ganske vanlig superbil, vil du ofte støte på mer krevende utfordringer som krever mer raffinerte kjøretøy og modeller som er designet for å fullføre mer nisjepregede oppgaver med større effekt.

Etter å ha sett og fullført det meste av det Forza Horizon 6 har å by på i det vanlige kartet, har vi derfor plukket ut en rekke biler som har vist seg å være absolutt verdt hver eneste Credit de koster på veien til 100 %.

Nissan GT-R Nismo (R35)

Denne bilen vil bære deg gjennom de fleste aktivitetene i Forza Horizon 6. Dette er arbeidshesten din, en bil som takler intense Touge-løp, vil dominere konkurransen i gateracingscener, kan enkelt navigere på det store kartet og vil gjøre det enkelt å få to eller flere stjerner i de fleste utfordringene i den åpne verdenen. Trikset med denne bilen er imidlertid å ikke overjustere den. Hold den på grensen av S1 (rundt 800 i rating), ellers vil du presse den inn i territoriet til hyperbiler og ekstreme baneleker, noe som er litt utenfor der denne bilen fungerer på sitt beste. Dessuten er den ganske rimelig til 256 500 studiepoeng, noe som gjør den til et ideelt kjøp tidlig i spillet.

Ariel Atom 500 V8

På samme måte som Nissan GT-R er denne bilen en rimelig prestasjonsgigant. Du kan få tak i en basismodell for 180 500 studiepoeng og deretter oppgradere den til nesten maksimal effekt, noe som gjør den til en ukuelig banetitan som fungerer som en rakettmotor på fire hjul. Den vil bli mobbet og dyttet rundt av større biler, men hvis du kan håndtere dreiemomentet og kraften denne lille rammen sparker ut, bør du være i stand til å trestjerne mange aktiviteter og knuse mange av løpene i de senere spillene.

Ford RS200 Evolution

Du får faktisk denne bilen i gave ved å fullføre Pier Pressure Wristband Event, og du verden for en gave den er. Dette er en av de mest behagelige bilene i spillet å kjøre, og selv uten å smelle inn noen oppgraderinger i chassiset, bør du være i stand til å utslette konkurrentene i de fleste rally- og offroad-arrangementer, og til og med dominere Trailblazer-aktiviteter og offroad Speed Traps and Zones.

Lamborghini Revuelto

Til slutt må du få tak i en skikkelig hyperbil (med mindre du har velkomstpakken og tilgang til en Mercedes-AMG One), og når den dagen kommer, vil du få i oppgave å finne en modell du faktisk har råd til. Revuelto er løsningen, siden denne hyperbilen koster bare 346 750 studiepoeng og er ganske allsidig med sine oppgraderinger, til det punktet at du enkelt kan gjøre dette til et bane- og veidyr som lett kan overgå 230 mph, eller til og med en modell som er noe i stand til å takle offroad-scenarier, noe som gjør det lettere å knuse noen av de mer uregjerlige offroad Speed Traps and Zones.

Mazda RX-7 Type R

Det finnes en hel del drifting-soner i Japan, og ikke alle er like enkle å overvinne. For å vinne de tre stjernene som tilbys, trenger du en bil som er som skapt for drifting, og hvorfor ikke hylle den kanskje mest berømte driftingfilmen noensinne: Tokyo Drift. Mazda RX-7 Type R er en effektiv modell for drifting, forutsatt at du beholder akselavstanden med ekte hjuldrift og utstyrer den med sportsdeler og driftingdeler der det er aktuelt. Denne versjonen av bilen er ikke god til så mye annet, men den klarer drifting med glans, og det er ikke dårlig for en bil som bare koster 38 000 studiepoeng.

#2 Audi Sport Quattro S1

Vi begynner å komme inn på de veldig dyre bilene på dette punktet, men etter vår erfaring er det få biler som takler offroad-oppgaver som denne Quattro gjør. Oppgraderer du den med ren rally i tankene, kommer du opp i 900-tallet med en bil som kan skyte ned motorveier i langt over 220 km/t, samtidig som den glir ned offroad-stier som om det var asfalt i 160+ km/t. Det er få offroad-utfordringer denne bilen ikke kan overvinne, og det er typisk de få utfordringene der du trenger en absolutt mastodont av et kjøretøy...

Koenigsegg Jesko

Det finnes noen få, og da mener vi virkelig noen få, fartsfeller, fareskilt, til og med løp, der du trenger et ekte monster for å overvinne dem. Det finnes et stort utvalg av alternativer på Forza Horizon 6, men Jesko er et allsidig verktøy som tilbyr over 1 600 hk og en relativt lav vekt med tanke på all den kraften. Så hvis du trenger å kjøre over 600 meter for å se et fareskilt, kjøre nedover en motorvei i mer enn 260 km/t, eller gjøre kort prosess med en rekke andre hyperbiler i et gateløp eller dragrace, vil Jesko gjøre alt du trenger og litt til. Haken er at denne bilen koster 3 325 000 studiepoeng, noe som betyr at det er en investering som må gjøres sent i spillet, med mindre du har flaks med Wheel Spins.

Er det noen andre biler du mener bør være en viktig garasjestift? I så fall, la oss få vite det i kommentarfeltet.