Forza Horizon 6 Guide: Det komplette region-for-region-kartet over Japan

HQ

I løpet av de siste dagene har vi pumpet ut en rekke guider skreddersydd for Playground Games' nyeste racingspill i en åpen verden, Forza Horizon 6. Vi har gitt deg alt fra hvor du finner låvefunnene, hvor du finner skattebilene, de dyreste bilene på Autoshowet så langt, og til og med de viktigste bilene alle spillere bør eie.

Nå ønsker vi å avrunde guiden vår ved å ta en siste titt på det større kartet over Japan, og gi deg en komplett oversikt over kartet region for region, slik at du vet hvor du kan finne hvert eneste samleobjekt, løp, aktivitet, landemerke og mer. Sjekk ut alt sammen nedenfor.

Det bør også bemerkes at noen av disse regionkartene viser ufullstendig status. For det meste er disse tilskrevet Drag Races som de gjenværende løpene, ettersom Time Attacks og Drag Races teller som offisielle løp på samlingsarket. På samme måte ser det ut til at vi har funnet en feil med det siste interessepunktet for Minamino-regionen, ettersom samlingen vår viser at alle 74 interessepunkter over hele Japan er låst opp til tross for at denne regionen hevder noe annet.

Sotoyama

Den gjenværende PR Stunt-stjernen tilskrives Trailblazer-arrangementet på hele kartet som låses opp når du når Legend Island / status.

Dette er en annonse:

Takashiro

Hokubu

Dette er en annonse:

Ohtani

Det siste løpet er Drag Race i nærheten av festivalområdet.

Minamino

Som nevnt ovenfor ser det ut til at det siste interessepunktet for Minamino-regionen er feil for oss, ettersom samlingen vår viser at alle 74 interessepunkter over hele Japan er låst opp til tross for at denne regionen hevder noe annet.

Ito

Det siste løpet er Drag Race over flystripen midt i regionen.

Tokyo by

Shimanoyama

Nangan

Det siste løpet er Drag Race i nærheten av romsenteret.

Legendenes øy