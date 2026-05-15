Forza Horizon 6 Guide: Hvor du finner alle 9 Treasure Cars

La oss være ærlige, Playground tuller ikke så mye med Forza Horizon-formelen i Forza Horizon 6, noe som betyr at det er mye i dette spillet som fans av den bredere serien vil være altfor kjent med. Vi har nylig vært innom de tilbakevendende låvefunnene og hvor du nøyaktig finner alle de 15 skjulte bilene i spillet, men nå retter vi oppmerksomheten mot noe litt annerledes, da det er på tide å rette søkelyset mot Treasure Cars.

Dette er en lignende funksjon som Barn Finds, men i stedet for å få utdelt et omtrentlig område å cruise rundt i mens du leter etter en veldig kjent struktur, får du i Treasure Cars et fotografi, litt informasjon og beskjed om hvilken region du skal utforske, og deretter får du i oppgave å kryssreferere og finne den nøyaktige plasseringen av fotografiet for å gjøre krav på bilen på bildet til din egen. Det er en skattejaktmekanikk som kan være litt utfordrende å sette seg inn i. Derfor har vi gjort det harde arbeidet for deg og funnet den nøyaktige plasseringen til hver av de ni Treasure Cars på Forza Horizon 6.

Hvor du finner alle de 9 skattebilene i Forza Horizon 6

1991 Nissan Figaro - Tokyo City

"En klassisk Nissan Figaro, glemt på en av byens parkeringsplasser i nærheten av den ikoniske Rainbow Bridge."

Du finner denne bilen ved vannkanten i Tokyo-bukten på en av kystveiene i hovedbyen. Den står på en liten parkeringsplass med utsikt over Regnbuebroen.

1969 Dodge Charger R/T - Minamino

"Den amerikanske klassikeren har blitt observert på baksiden av Minamino-regionens golfklubbhus."

Å kalle dette et "klubbhus" er kanskje litt grandiost. Bilen står bak det som egentlig er en bensinstasjon i nærheten av golfbanen. Det som avslører det, er rekken av golfbiler i nærheten.

1985 Mazda RX-7 GSL-SE - Ohtani

"RX-7 har blitt observert i nærheten av noen radiotårn i Ohtani-regionen."

Det er noen få radiotårn i denne regionen, så du må kanskje flakse mellom noen få for å finne det rette. Heldigvis skiller de seg ut, og det er ikke en stor utfordring å finne bilen.

1987 Porsche 959 - Shimanoyama

"Utenfor en butikk på hjørnet i Shimanoyama-regionen står en Porsche 959 som trenger en ny, kjærlig eier."

Dette er en av de vanskeligste skattebilene å finne, siden bildet virkelig ikke gjør deg noen tjenester. Heldigvis befinner den seg i et av de få urbane områdene i denne regionen, nemlig den nordlige byen Narai-Juku.

1981 BMW M1 - Hokubu

"Denne klassiske BMW M1 har blitt etterlatt under en av jernbanebroene i Hokubu-regionen."

Det er ikke mange jernbanebroer i denne regionen, så finn jernbanen og følg den gjennom Hokubu til du finner den delen med stillas rundt.

1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR - Takashiro

"En forlatt Lancer har blitt oppdaget under en foss i Takashino-regionen, nær et av templene."

Dette er et av de mest pittoreske og letteste stedene å finne skattebilen på, siden det ligger vest i Takashiro-regionen, i nærheten av en liten rundvei som huser et vakkert og beroligende tempel. Det er også verdt å merke seg at fossen, på ekte videospillmåte, skjuler en 5 000 XP-bonustavle!

1974 Lancia Stratos HF Stradale - Sotoyama

"En legendarisk Lancia Stratos har blitt oppdaget forlatt nær Tateyama Kurobe Alpine Route i Sotoyama-regionen."

Dette er ganske enkelt å finne, siden Sotoyama-regionen faktisk er ganske karrig. Gå oppover fjellet til du nærmer deg foten av den høyeste skiløypen. Der finner du en isolert hytte med en Lancia Stratos parkert utenfor.

2005 Ford GT - Nangan

"Denne Ford GT-en ble oppdaget på en av kyststiene i Nangan-regionen, og trenger litt vedlikehold."

Denne kan lure deg, men løsningen er faktisk ganske enkel. Alt du trenger å gjøre er å dra til det sørøstligste punktet på kartet for å finne en nydelig, isolert parkeringsplass med en svært kostbar bil som står og forfaller.

1985 Nissan Safari Turbo - Ito

"Denne Nissan Safari er perfekt for terrenget i Ito-regionen, og har fått stå ute i vær og vind i nærheten av vindmølleparken."

Denne kan være litt av en utfordring, men den er heller ikke så vanskelig å finne, for du trenger bare å finne Itos vindmøllepark ved å se deg rundt i regionens skyline, før du går opp på fjellet for å finne Nissan Safari ved siden av en av de enorme turbinene.