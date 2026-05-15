Forza Horizon 6 Guide: Hvor du finner alle de 15 låvefunnene

Alle som har spilt et Forza Horizon-spill, vil være kjent med låvefunn-funksjonen. Etter hvert som du går videre i spillet og låser opp nye muligheter, vil du støte på rykter om biler som har gått tapt i tidens annaler, ikoniske modeller og maskiner som er fanget i støvete låver og overlatt til forfall. Når disse ryktene dukker opp, får du utdelt et omtrentlig område du kan utforske, og når du finner den aktuelle låven, blir bilen i den overlevert til en lokal mekaniker, reparert og til slutt levert til garasjen din, der du kan beholde den for alltid.

For å ta en titt på Forza Horizon 6, har det større området i Japan totalt 15 låvefunn å oppdage, men du vil ikke kunne finne dem alle fra starten av. Nye låvefunn er knyttet til progresjonselementet Explorer, og du låser opp et par til hver gang du legger til et nytt farget frimerke i samlingen din.

Når dette er sagt, anbefaler vi at du fullfører Utforsker-progresjonen og oppnår tittelen Mesterutforsker før du jakter på alle låvefunnene. Den enkleste måten å komme videre i denne delen av Forza Horizon 6 er ganske enkelt å fullføre de forskjellige Golden Stories-oppdragene, som hver for seg ikke krever en spesifikk bil fra deg, ettersom hver av dem vil gi deg et kjøretøy du kan bruke til de respektive oppdragene. Det er faktisk en ganske grei måte å komme i gang og bli kjent med Horizon 6-formatet uten å måtte sprenge banken på nye biler.

Forutsatt at du har alle de 15 låvefunnene klare til å finne, har vi brukt litt tid på å utforske verden og finne den nøyaktige plasseringen av hver låve og lære identiteten til bilen som ligger i den.

Hvor du finner alle de 15 Forza Horizon 6 Låvefunnene

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

Ett av de fire låvefunnene i Ito-regionen. Denne finner du sør i regionen, i den østlige utkanten av Tokyo. Der regionen stikker ut i en skarp vinkel, ligger låvefunnet i det området.

2005 Honda NSX-R GT

Ett av de tre låvefunnene i Ohtani-regionen. Du finner denne i midten av regionen, rett sør for Kinkaku-Ju-tempelet i et område med tett skog.

1997 Lamborghini Diablo SV

En av de fire låvefunnene i Ito-regionen. Øst for flystripen i midten av regionen finner du en buet bro over en rolig bukt. Låvefunnet ligger i nærheten av denne bukten.

1962 Lincoln Continental

Det eneste låvefunnet i Hokubu-regionen. Denne finner du like sør for de fargerike, regnbuelignende Shikisai-No-Oka-feltene i sentrum av regionen, øst for godshuset du kan kjøpe og tilpasse.

1991 Mazda #55 Mazda 787B

Ett av to låvefunn i Takashiro-regionen. Denne modellen finner du i sentrum av regionen, rett sørvest for landemerket Hirosaki Castle.

2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

En av de tre låvefunnene i Shimanoyama-regionen. Du finner denne i Narai-Juku, på nordsiden av byen.

1997 Mitsubishi Montero Evolution

Et av de tre låvefunnene i Shimanoyama-regionen. Dette er det sørligste låvefunnet i regionen, og du finner det på en isolert offroad-sti i nærheten av en svingete fjellvei med utsikt over stadion.

1998 Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R

Ett av to låvefunn i Takashiro-regionen. Denne finner du lengst vest i regionen, i nærheten av fossefallområdet. Hvis du følger sporet rett oppover/nordover fra Shikisai-No-Oka-feltene fra Lincoln Continental-funnet ovenfor, helt til du finner en vei som stikker utover rundt et fjell og er flankert av offroad-stier på hele nordsiden, ligger dette låvefunnet i det indre området som hovedveien navigerer rundt.

1998 Nissan R390 (GT1)

En av de tre låvefunnene i Ohtani-regionen. Du finner denne låven lengst sørvest i regionen, på en grusvei over Matsumi Great Bridge.

1989 Nissan Pao

Det eneste låvefunnet i Minamino-regionen. Du finner denne låven lengst vest i regionen, sørvest for byen Shirakawa-Go og nordvest for golfbanen.

1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette

Ett av de fire låvefunnene i Ito-regionen. Nordøst for flystripen i midten av regionen og i nærheten av der du fant Lamborghini Diablo SV, finner du dette låvefunnet bokstavelig talt rett under og sør for landemerket Kitayama Big Daisugi.

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

Dette er det eneste låvefunnet i Nangan. Du finner den på vestsiden av området, i nærheten av innsjøen. Hvis du følger veien opp på vestsiden av Nangan, kan du stoppe ved utstikkeren av innsjøen og finne låven i nærheten.

1984 Peugeot 205 Turbo 16

Ett av tre låvefunn i Shimanoyama-regionen. Dette ligger i den nordvestligste delen av regionen, like ved veien som fører bort fra Narai-Juku. Når veien svinger sørover, vil låvefunnet ligge mot nord.

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

Den sørligste av de tre låvefunnene i Ohtani-regionen. Du finner denne bilen i den nordlige utkanten av Tokyo i et lite skogsområde med utsikt over en håndfull åkrer som brukes til jordbruk.

1969 Toyota 2000GT

En av de fire låvefunnene i Ito-regionen. Dette er det nordligste låvefunnet i Ito-området. Du finner den nordvest for Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette, rett ved kysten og i nærheten av to offroadspor som deler seg fra hovedveien som følger kystlinjen.