Forza Horizon 6 har allerede passert seks millioner spillere

De siste dagene har vi rapportert om den enestående interessen for Forza Horizon 6, der spillet nådde enorme spillerantall allerede dager før den offisielle lanseringen, et tegn på at svært mange kjøpte de dyrere utgavene. Da spillet ble lansert, kom neste tegn på suksess da det ble den mest spilte Xbox Game Studios-tittelen noensinne på Steam i løpet av de første 24 timene.

Nå kommer neste milepæl, da seriens offisielle Instagram-konto kunngjorde at spillet nå har nådd seks millioner spillere, bare to dager etter den offisielle lanseringen. Dette gjør spillet like populært som den allerede elskede forgjengeren Forza Horizon 5, som oppnådde samme resultat etter to dager tilbake i 2021. Det hadde imidlertid et potensielt større publikum siden det ble utgitt på tre plattformer - PC, Xbox One og Xbox Series S/X - og ble lansert under pandemien da mange titler nådde helt svimlende spillerantall.

Som kjent er Forza Horizon 6 bare tilgjengelig på PC og Xbox Series S/X, men det har likevel klart å oppnå det samme resultatet, noe som må sees på som et sant bevis på dets styrke.