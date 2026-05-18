Forza Horizon 6 har angivelig allerede tjent over 140 millioner dollar i inntekter

Vi har fulgt nøye med på Forza Horizon 6, et spill som allerede har blitt et av de best rangerte spillene i hele år. Men i tillegg til å være en kritisk hit, er spillet også allerede en kommersiell koloss, ettersom det ser ut til at en stor andel fans benyttet seg av Early Access-delen av Premium Edition-pakken og hoppet inn i spillet noen dager før den bredere egentlige debuten.

Per Day One rapporteres det at allerede nesten 1,2 millioner spillere har dykket inn i spillet, med denne informasjonen hentet fra en Speed Trap i spillet av alle steder. Naturligvis er dette ikke på noen måte en fast bekreftelse på antall spillere totalt, ettersom et valgfritt sidemål i spillet ikke er en klar måte å måle spillerberegninger på, men dataene viser at 1,191,886 1,191,886 spillere har registrert data på Speed Trap, noe som betyr at samme mengde spillere aktivt opplever spillet.

Når dette er sagt, kan vi anta at i underkant av 1,2 millioner spillere også har sikret seg en Premium Edition av spillet for å kunne registrere data på Speed Trap, noe som betyr at det samme antallet fans har sikret seg $ 120-versjonen av tittelen, noe som tyder på at så mye som $ 144 millioner i inntekter allerede er generert for spillet, til tross for at det ikke engang lanseres ordentlig før i morgen ...

Unødvendig å si, det ser ut til at Playground har en annen enorm hit på hendene.