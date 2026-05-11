Forza Horizon 6 har angivelig lekket ut på nettet

HQ

Vi mistenker at det var en menneskelig feil, men det ser ut til at 155 gigabyte med data fra Forza Horizon 6 har blitt lekket på nettet (sannsynligvis hele spillet), en utvikling som blant annet har blitt rapportert av Insider Gaming. Feilen ligger i det faktum at dataene som ble lastet opp til Steam ikke var kryptert, og var deretter tilgjengelig for skruppelløse hackere og datautvinnere.

På et Reddit-forum har det blitt lagt ut fotografiske bevis som viser at spillet allerede er tilgjengelig, selv om det åpenbart er ulovlig å laste det ned. Veldig uheldig for Playground Games, selvfølgelig, og spesielt for den ansatte som ved et uhell forårsaket dette.

Selv om det ikke er et historietungt spill, anbefaler vi at du holder utkikk hvis du vil utforske dette digitale Japan på egen hånd. Mens vi venter på den offisielle utgivelsen 19. mai (15. mai for de med premiumutgaver), kan vi i det minste trøste deg med den nylig utgitte lanseringstraileren, som du finner nedenfor.