Forza Horizon 6 har ni radiostasjoner og massevis av ny musikk
Og som du kanskje mistenker, er en av dem helt dedikert til J-pop, noe som virker passende med tanke på at spillet foregår i Japan...
I går kveld meldte vi at den britiske utvikleren Playground Games nå er ferdig med Forza Horizon 6, ti dager før de første sjåførene (de som har kjøpt de dyrere utgavene) kan sette seg bak rattet i dette digitalt gjenskapte Japan.
De fleste forventer nok at dette blir et teknisk svært polert spill, siden studioets tidligere titler har vært helt fantastiske, og det er også bekreftet at spillet vil kjøre med 60 bilder i sekundet på både Xbox Series S og X. Men bortsett fra motorlyder (som selvfølgelig er fine nok), hva får vi høre når vi zoomer langs veiene og i villmarken?
Playground har nå avslørt dette via den offisielle nettsiden, der det kunngjøres at vi vil kunne stille inn bilstereoen for å nyte en blanding av elektroniske klassikere, hip-hop, rock, alternativ indie, synthwave og, selvfølgelig, J-pop. Ni radiokanaler er lovet, og du vil også kunne nyte spillelistene deres via Spotify. Fire av dem har blitt avslørt så langt, og du finner dem nedenfor, komplett med lister over sangene og artistene på hver kanal.
Horizon Bass Arena
- Feiertag - Embers
- Haywyre - Chromatically
- Ninajirachi - Infohazard
- Rusko - Rubix Cube
- Daniel Allan - Can It Be Easy (feat. Lyrah)
- Lindstrøm - Cirkl
- Align - Walls (feat. Ellie D.)
- Confidence Man - I Can't Lose You
- Dom Dolla, Daya - Dreamin (Eli Brown Remix)
- Grey - IDK
- Milk Talk - Sayonara Alpinist (Macroxx 82 99 Remix)
- Pretty Girl - Rewind
- Subtronics - Friends (feat. Linney)
- Camden Cox, Punctual, Shift K3Y - Surround Me
- Fisher - Stay
- Gryffin - Spin Me Slowly (feat. Julia Church)
- It's Murph, Emi Grace - Stone Cold Eyes
- Punctual - Eden (feat. Hannah Boleyn)
- Teed - The Echo
- Tourist - Outside
- Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings (Odd Mob Remix)
- Anna Lunoe - Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
- Isoxo - How2fly
- Snakehips - Pipe Down (feat. DijahSB)
- Marshall Jefferson, Bart Skils - Sweet Harmony
- DLG, Yung Bae - On The Dash
- Urbandawn - Yuki Touge
Horizon Block Party
- Atanok - I'm Back
- Stuts - Changes (feat. JJJ)
- Anderson Paak - Play To Win
- Lil Nas X - Light Again
- Little Simz - Enough (feat. Yukimi)
- Slick Rick - Documents (feat. Nas)
- Hunger - Wadou (DJ Mitsu The Beats Remix)
- Armani White - Long Way Home
- Atmosphere - Grateful
- Bad Colours - Speed (feat. Kas)
- Cut The Lights - A Train (Keep It Moving)
- Daichi Yamamoto - One Way
- Earlly Mac - Super Up
- Gagle - BFFB
- Gold Digga - Better (feat. Authority & KVGGLV)
- JP The Wavy - Wavebody (feat. Ozworld & Lex)
- Obongjayar - Not In Surrender
- Public Enemy - The Hits Just Keep On Comin
- Riehata - Whatever
- Ryohu - All In One (Remix) (feat. IO & Keiju)
- Shin Sakiura - More Life (feat. Ryohu)
- Tommy Richman - Million Dollar Baby
- Lou Kerins, Voli Contra - V I P
- Von Boch, Sparrow & Barbossa - Pop Pop (feat. KZ)
- Gagle - Sendai
- Miyachi - Dont Lose
Horizon XS
- A Day To Remember - Bad Blood
- Babymetal - White Flame
- Sleep Theory - III
- Rise Against - I Want It All
- Biffy Clyro - Friendshipping
- Coheed and Cambria - Searching For Tomorrow
- Linkin Park - Up From The Bottom
- Passcode - Ray
- Poppy - New Way Out
- Snõõper - Worldwide
- Spiritbox - Keep Sweet
- Turnstile - Sole
- Babymetal - Gimme Chocolate
- Spiritual Cramp - Go Back Home
- Ecca Vandal - Vertikale verdener
- Band Maid - What Is Justice
- Coach Party - Disco Dream
- Gokumon (Uchikubi Gokumon Doukoukai) - Hatarakitakunai
- Pendulum, Awolnation - Guiding Lights
- South Arcade - Drive Myself Home
- Teen Mortgage - Disappear
- Bearings - Comfort Company
- Death Lens - Power
- One Ok Rock - Dystopia (japansk versjon)
- Witch Post - The Wolf
Sub Pop Records
- Bully - All I Do
- Deep Sea Diver - Emergency
- La Luz - Close Your Eyes
- Rolling Blackouts Coastal Fever - Cars In Space
- Suki Waterhouse - Supersad
- Tunde Adebimpe - Magnetic
- Corridor - Domino
- Guerilla Toss - Panglossian Mannequin
- Kiwi Jr - Cooler Returns
- Man Man - Iguana
- Tacocat - New World
- Beach House - New Romance
- Chai - We The Female
- Nation Of Language - In Your Head
- Weird Nightmare - Forever Elsewhere
- Yuno - Gimme Ocean
- Band Of Horses - Is There A Ghost
- Foals - Olympic Airways
- Lala Lala - This City
- The Shins - Phantom Limb
- Sprints - Descartes
- Washed Out - Time To Walk Away
- Pissed Jeans - The Bar Is Low