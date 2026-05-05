Forza Horizon 6 har ni radiostasjoner og massevis av ny musikk

I går kveld meldte vi at den britiske utvikleren Playground Games nå er ferdig med Forza Horizon 6, ti dager før de første sjåførene (de som har kjøpt de dyrere utgavene) kan sette seg bak rattet i dette digitalt gjenskapte Japan.

De fleste forventer nok at dette blir et teknisk svært polert spill, siden studioets tidligere titler har vært helt fantastiske, og det er også bekreftet at spillet vil kjøre med 60 bilder i sekundet på både Xbox Series S og X. Men bortsett fra motorlyder (som selvfølgelig er fine nok), hva får vi høre når vi zoomer langs veiene og i villmarken?

Playground har nå avslørt dette via den offisielle nettsiden, der det kunngjøres at vi vil kunne stille inn bilstereoen for å nyte en blanding av elektroniske klassikere, hip-hop, rock, alternativ indie, synthwave og, selvfølgelig, J-pop. Ni radiokanaler er lovet, og du vil også kunne nyte spillelistene deres via Spotify. Fire av dem har blitt avslørt så langt, og du finner dem nedenfor, komplett med lister over sangene og artistene på hver kanal.

Horizon Bass Arena



Feiertag - Embers



Haywyre - Chromatically



Ninajirachi - Infohazard



Rusko - Rubix Cube



Daniel Allan - Can It Be Easy (feat. Lyrah)



Lindstrøm - Cirkl



Align - Walls (feat. Ellie D.)



Confidence Man - I Can't Lose You



Dom Dolla, Daya - Dreamin (Eli Brown Remix)



Grey - IDK



Milk Talk - Sayonara Alpinist (Macroxx 82 99 Remix)



Pretty Girl - Rewind



Subtronics - Friends (feat. Linney)



Camden Cox, Punctual, Shift K3Y - Surround Me



Fisher - Stay



Gryffin - Spin Me Slowly (feat. Julia Church)



It's Murph, Emi Grace - Stone Cold Eyes



Punctual - Eden (feat. Hannah Boleyn)



Teed - The Echo



Tourist - Outside



Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings (Odd Mob Remix)



Anna Lunoe - Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)



Isoxo - How2fly



Snakehips - Pipe Down (feat. DijahSB)



Marshall Jefferson, Bart Skils - Sweet Harmony



DLG, Yung Bae - On The Dash



Urbandawn - Yuki Touge



Horizon Block Party



Atanok - I'm Back



Stuts - Changes (feat. JJJ)



Anderson Paak - Play To Win



Lil Nas X - Light Again



Little Simz - Enough (feat. Yukimi)



Slick Rick - Documents (feat. Nas)



Hunger - Wadou (DJ Mitsu The Beats Remix)



Armani White - Long Way Home



Atmosphere - Grateful



Bad Colours - Speed (feat. Kas)



Cut The Lights - A Train (Keep It Moving)



Daichi Yamamoto - One Way



Earlly Mac - Super Up



Gagle - BFFB



Gold Digga - Better (feat. Authority & KVGGLV)



JP The Wavy - Wavebody (feat. Ozworld & Lex)



Obongjayar - Not In Surrender



Public Enemy - The Hits Just Keep On Comin



Riehata - Whatever



Ryohu - All In One (Remix) (feat. IO & Keiju)



Shin Sakiura - More Life (feat. Ryohu)



Tommy Richman - Million Dollar Baby



Lou Kerins, Voli Contra - V I P



Von Boch, Sparrow & Barbossa - Pop Pop (feat. KZ)



Gagle - Sendai



Miyachi - Dont Lose



Horizon XS



A Day To Remember - Bad Blood



Babymetal - White Flame



Sleep Theory - III



Rise Against - I Want It All



Biffy Clyro - Friendshipping



Coheed and Cambria - Searching For Tomorrow



Linkin Park - Up From The Bottom



Passcode - Ray



Poppy - New Way Out



Snõõper - Worldwide



Spiritbox - Keep Sweet



Turnstile - Sole



Babymetal - Gimme Chocolate



Spiritual Cramp - Go Back Home



Ecca Vandal - Vertikale verdener



Band Maid - What Is Justice



Coach Party - Disco Dream



Gokumon (Uchikubi Gokumon Doukoukai) - Hatarakitakunai



Pendulum, Awolnation - Guiding Lights



South Arcade - Drive Myself Home



Teen Mortgage - Disappear



Bearings - Comfort Company



Death Lens - Power



One Ok Rock - Dystopia (japansk versjon)



Witch Post - The Wolf



Sub Pop Records