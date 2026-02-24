Slik blir Forza Horizon 6 sin historiekampanje

HQ

I mai får vi nok en gang kjøre på venstre side av veien, for da slippes nemlig Forza Horizon 6. Som du sikkert vet, foregår spillet i Japan, og nå har Playground Games avslørt mer om hva vi vil kunne gjøre i spillet i tillegg til å se på utrolig vakker grafikk og kjøre fort.

Det viser seg at Playground har lyttet til tilbakemeldinger fra spillere som ønsket mer å gjøre, og i et langt innlegg på Forza.net beskriver de nå kampanjen der vi ved å låse opp armbånd vil få tilgang til flere aktiviteter og bedre biler. I motsetning til i tidligere utgaver er vi ikke en berømt toppsjåfør, men starter eventyret som "en turist i Japan, med en drøm om å bli med på Horizon Festival." De fortsetter med å forklare oppsettet :

"For å komme inn på Horizon Festival må du fullføre Horizon Qualifiers og deretter Horizon Invitational, og tjene ditt første armbånd. På Forza Horizon 6 er festivalløpene en kuratert opplevelse, som krever at du deltar med et bestemt sett med biler i Road-, Dirt- og Cross Country-arrangementer. For hvert nye armbånd du tjener, blir du invitert til å konkurrere i flere arrangementer rundt om i Japan, og etter hvert som du stiger i gradene i Horizon Festival, vil disse løpene ha biltemaer - noe som utfordrer deg til å mestre raskere og mer spennende biler. Ved å fullføre festivalarrangementer, samt aktiviteter som PR-stunts og ferdigheter, vil du komme deg videre mot ditt neste armbånd."

Det vil være mye å gjøre, inkludert sightseeing (ettersom vi spiller som turist). Det er populært å samle frimerker i Japan, og ved å besøke ikoniske steder vil du kunne samle frimerker, men det er også mulighet til å jobbe med å levere mat :

"Enten du tar bilder mens du kjører rundt på veiene i Japan, leverer mat som en sidebeskjeftigelse, samler nye biler eller spiller gjennom Horizon Stories, vil du alltid tjene fremgang mot ditt neste frimerke. Som en del av Oppdag Japan kan du også konkurrere i Touge Battles og spennende gateløp om natten, som er det perfekte stedet for å kjøre bilene du kanskje ikke kan bruke i Festival Events ennå."

Det er ikke bare gøy å samle frimerker, det har også en mer praktisk funksjon ettersom du låser opp mer og mer etter hvert som du går:

"Når du samler frimerker til samlingsdagboken din, låser du opp nye spillerhus rundt om i Japan med tilpassbare garasjer du kan kjøpe, i tillegg til rykter om låvefunn og The Estate - en fjelldal der du kan bygge og innrede direkte i den åpne verdenen."

Gå over til lenken ovenfor for å lese mer i det omfattende innlegget, som gjør det klart at Forza Horizon 6 ser ut til å bli det desidert mest funksjonsrike spillet i serien til dags dato. Det lanseres 19. mai til PC og Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass), og de som kjøper en dyrere utgave får et forsprang fire dager tidligere. Spillet kommer også til PlayStation 5 senere i år.