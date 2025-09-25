Forza Horizon 6 kunngjort - tar oss til Japan

Glem Halo og Gears of War. Få spill er større for Xbox Game Studios enn Forza Horizon, som nådde over 45 millioner spillere i vår - til og med før lanseringen på PlayStation 5. Siden da har det solgt nok eksemplarer på Sonys konsoll til å bli formatets bestselgende tittel i 2025.

Det har imidlertid eksistert i fire år nå, og man skulle tro det var på tide med en oppfølger. Og Microsoft ser ut til å være enig, ettersom de nettopp avsluttet sin Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast med å kunngjøre Forza Horizon 6. Og passende nok, med tanke på hvor showet finner sted, vil det bli satt i Japan.

Vi fikk ingen detaljer, men Microsoft Studios-sjef Matt Booty forsikrer oss om at både Playground Games og Turn 10 har "lagt sine hjerter i Forza Horizon 6, og bringer Japan til liv som aldri før." Booty avslørte også at Japan er stedet de fleste Forza-fans har etterspurt siden det aller første spillet ble utgitt - og nå er det snart på tide.

Forza Horizon 6 kommer ut i 2026, og i pressemeldingen står det at det "lanseres først på Xbox Series S/X-konsoller og PC." Mer informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt.