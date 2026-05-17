Forza Horizon 6 lar deg ikke ødelegge Japans kirsebærtrær

Forza Horizon 6 lar deg pløye gjennom omtrent alt som tilfeldigvis står mellom deg og neste sving, men ikke alt i den japanske versjonen av spillet er designet for å bli redusert til bildeler og rusk. Ifølge Game Rant har Playground Games gjort visse kulturelt viktige deler av spillverdenen uforgjengelig. Som inkluderer kirsebærtrær og visse tempelområder.

Dette er selvfølgelig et bevisst valg av utviklerne, som ønsket å vise større respekt for den japanske settingen som spillet foregår i. Kirsebærblomster, eller sakura, er som kjent et mektig symbol i Japan, og derfor bør de ikke pløyes rett gjennom med en sportsbil i 240 km/t. Det samme gjelder visse templer og andre steder av kulturell betydning.

Det høres kanskje ut som en liten detalj, men det er likevel ganske interessant i en serie der hele premisset ofte er å kjøre i halsbrekkende fart gjennom omtrent alt. Så i Forza Horizon 6 kan du fortsatt oppføre deg som en fartsfiksert idiot. Så lenge du holder deg unna de ikoniske trærne.

