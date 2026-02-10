Forza Horizon 6 har forbedrede rattanimasjoner og snø året rundt

HQ

Takket være de ulike delene som utgjør serien, har Playground Games satt forventningene våre til Forza Horizon 6 urimelig høyt, men den britiske utvikleren ser ikke ut til å la seg affisere av dette kravet, og fortsetter heller å mate oss med lovende informasjon om den kommende racingtittelen.

En ny artikkel har blitt delt på Forza-nettstedet som setter søkelyset på en rekke viktige funksjoner i Forza Horizon 6. Noen er underforståtte funksjoner, for eksempel nye biler og billyder som følger med dem, og til og med store japanske landemerker som Shibuya Crossing og Ginko Avenue er til stede i spillet, men andre er mindre underforståtte.

For det første avslører Playground at i motsetning til tidligere Forza Horizon-spill vil FH6 inneholde snø året rundt for de som søker etter det. Du kan poppe noen snødekk på bilene dine og stikke til Alpine-regionen av kartet for å finne snøfonner og fantastiske utsikter etter ønske.

På samme måte blir vi introdusert for Aftermarket Cars, som er biler som befinner seg rundt om i verden og kan prøvekjøres og til og med kjøpes hvis du vil, der noen regnes som "ekstremt sjeldne og unike modeller".

I tillegg kommer nye rattanimasjoner som vil vekke interessen til førstepersonsførere, samt Car Proximity Radar-funksjonen som har til hensikt å fremme bedre racing ved å hjelpe førerne med å identifisere hva som skjer i blindsonen, slik at de til slutt kan unngå kollisjoner.

Alt dette kommer sammen med en haug med bilder for spillet som du kan se nedenfor.