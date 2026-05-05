Forza Horizon 6, Mixtape, Subnautica 2 og mye mer på vei til Game Pass i mai

Som du vet har vi startet en ny måned, og Microsoft er nå klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i mai. Denne gangen er det en fullspekket line-up, med et visst racingspill som hovedattraksjon, men det er også andre flotte nyheter, som tre rykende ferske indiespill, og Premium-abonnenter har virkelig noe å glede seg til. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :



Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 5. mai



Ben 10: Power Trip (Cloud, konsoll og PC) - 6. mai



Descenders Next (forhåndsvisning av spill) (Cloud, konsoll og PC) - 6. mai**



Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 6. mai**



Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 6. mai



Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 6. mai**



Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 7. mai*



Outbound (Cloud, konsoll og PC) - 11. mai*



Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 12. mai*



Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 12. mai*



Elite Dangerous (Cloud og konsoll) - 12. mai



Doom: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 14. mai**



Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 14. mai*



Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 19. mai*



Som vanlig er det også ekstra innhold som frynsegoder tilgjengelig for gratis nedlasting, og mai er intet unntak, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Dessverre er det også noen få titler som forlater tjenesten. Disse vil bli fjernet 15. mai, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noen av dem: