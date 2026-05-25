Forza Horizon 6 nådde over 300 000 samtidige Steam-spillere i løpet av helgen

I forrige uke ble Forza Horizon 6 utgitt etter å ha fått en massiv tidlig lansering for alle som hadde kjøpt en deluxe-utgave. Spillet var så etterlengtet at det i løpet av de første 24 timene klarte å bli den mest spilte Xbox Game Studios-tittelen gjennom tidene på Steam, målt etter samtidige spillere, noe vi rapporterte om den gangen.

Totalt 273 148 personer spilte samtidig på lanseringsdagen, noe som var nok til å slå den forrige rekordholderen, Halo Infinite, riktignok med bare 500 personer. Men som vi skrev den gang, blir rekorder vanligvis slått i løpet av lanseringshelgen, og vi lovet å følge opp hvis det klarte å gjøre det enda bedre - og det var akkurat det som skjedde.

Takket være SteamDB vet vi nå at Forza Horizon 6 nådde 302 645 samtidige spillere for noen timer siden - noe som kan sammenlignes med Forza Horizon 5, som nådde en topp på 81 096 samtidige spillere på Steam.

Det er selvfølgelig viktig å huske at alle Steam-spillere har kjøpt spillet; på toppen av det er det horder av spillere på Xbox som enten har kjøpt spillet eller spiller via Game Pass Ultimate. Alt i alt er det helt klart at Playground Games har levert en rungende suksess.