Forza Horizon 6 ryktes å bli utgitt 15. mai

Mange av oss venter spent på Forza Horizon 6, som endelig skal utspille seg i Japan, med alt hva det innebærer. Svingete fjellveier, kirsebærblomster, glitrende skyskrapere og (forhåpentligvis) masse itasha. Og etter de siste ryktene å dømme får vi kanskje besøke landet med den stigende solen før heller enn senere, med en antatt utgivelse 19. mai, med tidlig tilgang for de som kjøper Premium-versjonen 15. mai.

Dette har ennå ikke blitt offisielt bekreftet av Xbox eller Playground Games, men denne lekkede datoen stemmer overens med tidligere informasjon og passer også ganske bra med den årlige kirsebærblomstringen. Ja, kanskje litt overdrevet, men tematisk sett passer det. Regn med å få en bekreftelse eller avkrefting på Xbox Developer_Direct den 22. januar.

Gleder du deg til Forza Horizon 6?