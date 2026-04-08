Forza Horizon 6 slipper løs fantastisk gameplay og avslører hele kartet over det digitale Japan

Med litt over en måned igjen til Forza Horizon 6 lanseres på både PC og Xbox Series S/X den 19. mai, har Playground Games nå sluppet en omfattende video de kaller Prologue Gameplay, som ganske godt oppsummerer hva det hele handler om. Som navnet antyder, er den fullpakket med saftig gameplay fra et spill som ser nesten skandaløst vakkert ut.

Det veksler mellom racing med Fuji-fjellet i horisonten, racing mot Shinkansen, skihopping på fire hjul, fantastiske utsikter, kjøring ved siden av raketter og mye mer. Vi får også en smakebit av den japanske musikkanalen du kan stille inn på mens du kjører på de japanske veiene.

Alt i alt en veldig innholdsrik video som absolutt har gitt oss lyst på spillet. Sjekk den ut nedenfor sammen med et kart over den åpne verdenen.

Og ikke glem at Forza Horizon 6 er inkludert i Game Pass og senere vil komme til PlayStation 5.