Forza Horizon 6 spillere har allerede kjørt over 20 milliarder kilometer

Det har vært et par ganske vanvittige uker for Forza Horizon 6, da Premium Edition / Early Access-lanseringen var imponerende i seg selv, med hovedlanseringen som deretter fulgte etter og raskt så over seks millioner spillere velkommen inn i Playgrounds digitale versjon av Japan. Det er unødvendig å si at interessen for prosjektet har vært utrolig høy, og en ny datainfografikk understreker dette ytterligere.

Dataene avslører at det allerede er lagt ned over 141 millioner timer i Forza Horizon 6 av fansen, og at det er kjørt over 20 milliarder kilometer. Spillerne har tjent over 35 billioner kreditter, laget over 63 millioner liveries, knust nesten 380 millioner maskoter, tatt over 184 millioner bilder, bygget i underkant av 7 millioner garasjer, lyttet til over 29 millioner timer med radio (der favoritten naturligvis er Horizon Bass Arena), tjent over 18,4 millioner armbånd, og spillerne har også fullført over 19 millioner Raku Express-leveranser. Det er mange nudler!

Ganske imponerende tall over hele linja, og etter planene for nytt innhold i spillet å dømme, kan vi nok forvente at Forza Horizon 6 vil fortsette å samle fans og utvide spillerbasen.