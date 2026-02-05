Forza Horizon 6 støtter både krysslagring og kryssspill

HQ

Forza Horizon 6 vil bli utgitt 19. mai, men bare for PC og Xbox Series S / X. Det vil imidlertid også være tilgjengelig for PlayStation 5 senere i år. De fleste hadde forventet støtte for cross-play i spillet, og kanskje for å unngå spekulasjoner, har den offisielle Instagram-kontoen nå bekreftet at cross-play faktisk vil være tilgjengelig - og enda mer enn det.

Det er nå offisielt kunngjort at krysslagring vil være tilgjengelig mellom de ulike formatene. Dette betyr at du vil kunne fortsette på lagringsfilen din uansett om du spiller på PC, PlayStation 5 eller Xbox Series S/X. Med tanke på hvor stort forgjengeren ble uten verken en PlayStation 5-versjon (som kom mye senere) eller krysslagring, kan man mistenke at komponentene er på plass for et virkelig gigantisk fellesskap av fartsfreaks, og et spill som vil forbli relevant i årene som kommer.

Dette betyr selvfølgelig at de som ikke ønsker å komme i gang senere med PlayStation 5-versjonen, vil kunne starte racingen ved utgivelsen på skyen, PC eller Xbox og deretter bytte til PlayStation 5 når den versjonen er lansert.