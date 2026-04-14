Forza Horizon 6s prestasjoner presentert i forkant av premieren
Forza Horizon 6 lanseres 19. mai til både PC og Xbox Series S/X, og med en måned igjen til lansering er nå alle prestasjonene avslørt...
Det største spillet som kommer ut neste måned er sannsynligvis Forza Horizon 6. Forgjengeren nådde over 50 millioner spillere i fjor, og siden vi nå skal kjøre i Japan, kan vi nok forvente enda større interesse. I tillegg slipper PlayStation 5-eiere å vente i årevis på å få det denne gangen.
Horizon-serien har gjennomgående hatt utmerkede Achievements, der det har vært svært prestisjefylt å samle dem alle, og de er designet som gjennomtenkte utfordringer det er verdt å strekke seg etter. Og det ser ut til at den sjette delen vil fortsette denne trenden. Spillets Achievements har blitt avslørt, og som vanlig er det noen enkle (ikke minst en parkeringsøvelse), noen du låser opp bare ved å spille - og en haug med vanskeligere for de virkelige entusiastene.
Her er den komplette listen over prestasjoner i Forza Horizon 6:
- Working 9 to 5 - Complete your first Job 10
- Bare å komme i gang - Fullfør din første Touge-kamp 10
- Welcome To Japan - Fullfør åpningsakten 10
- Den første av mange - Fullfør din første kvalifiseringskamp 10
- Welcome To Horizon - Tjen det gule armbåndet og bli med på Horisont-festivalen 10
- Festival Fan - Tjen det grønne armbåndet til Horisont-festivalen 10
- Making Waves - Tjen Blue Horizon Festival-armbåndet 10
- Som om det er vanskelig? - Tjen Pink Horizon Festival-armbåndet 20
- Orange You Glad You Made It? - Gjør deg fortjent til Orange Horizon Festival-armbåndet 20
- I søkelyset - Tjen det lilla armbåndet til Horisont Festival 30
- Horizon Legend - Tjen det gylne Horizon Festival-armbåndet og bli en Horizon Legend 50
- Stamping Ground - Tjen det gule stempelet i samlingsdagboken din 10
- Seeing the Sights - Tjen det grønne stempelet i samlingsdagboken din 10
- Travelling All Around - Tjen det blå stempelet i samlingsdagboken din 10
- Making Your Own Path - Tjen det rosa stempelet i samlingsdagboken din 20
- Hei! Hør her! - Tjen det oransje stempelet i samlingsdagboken din 20
- For et eventyr! - Tjen det lilla stempelet i samlingsdagboken din 30
- Master Explorer - Tjen gullstempelet og bli en Master Explorer 50
- The Boss - Tjen maksimal forfremmelse i en jobb 20
- A Fine Addition To My Collection - Oppdag og gjør krav på en Treasure Car 10
- Treasure Hunter - Oppdag og gjør krav på 9 Treasure Cars 30
- Bargain Hunt - Kjøp en bil på ettermarkedet 10
- Horisontkartografen - Avslør hele kartet 50
- Another Lap Won't Hurt - Sett en rundetid på en Time Attack Circuit 10
- Fresh Tire Smoke - Fullfør et drag meeting 10
- Fire sverd - Fullfør en LINK-ferdighet 10
- Racking Up The Miles - Oppdag alle de 10 regionene 20
- Tokyo Resident - Fullfør 33 aktiviteter i Tokyo City Region 20
- Crowd Pleaser - Tjen 36 stjerner fra PR-stunts i Ohtani-regionen 20
- White Ghost - Fullfør 5 Touge-kamper 20
- Carkour! - Fullfør et Horizon Rush 10
- Feel The Rush - Fullfør 3 Horizon Rush-hendelser 20
- Blank Slate - Kjøp Yashiki-spillerhuset 10
- Hva gjør du i min eiendom? - Besøk en annen spillers eiendom 10
- Vis meg hva du har! - Vis tre forskjellige biler i garasjen din samtidig 10
- Dedicated Tourist - Tjen 3 stjerner på et hvilket som helst kapittel i dagsturhistorien 10
- Samler - Samle 100 forskjellige biler 20
- First Love - Kjøp en bil fra bilutstillingen 10
- Meching My Way Downtown - Fullfør Mech My Day Showcase-arrangementet 20
- Ascending New Heights - Fullfør Flight Club Showcase-hendelsen 20
- Parkering over hele verden - Parker ved tre forskjellige biltreff 10
- En helt ny verden - Kjør hvilken som helst R-klassebil 10
- Klar til å ruse seg - Tjen 10 nivåer i Horizon Play 10
- Maxed Out - Tjen 100 nivåer i Horizon Play 30
- Even Playing Field - Fullfør en løpshendelse i et Spec Racing Championship 10
- To The Moon - Tjen minst 1 stjerne ved fareskiltet Irokawa Launch Danger Sign 10
- Alle øyne er rettet mot deg - Parker 2025 GR GT-prototypen på et biltreff 10
- Track Day - Sett en rundetid på en Time Attack Circuit mens du kjører en hvilken som helst Track Toy 10
- Historisk innsats - Tjen en seriehistorisk belønning 30
- Played-List - Tjen alle Festival Playlist-poengene for en sesong 30
- Smashscot - Knus din første regionale maskot 10
- Gotta Smash 'em All - Knus 200 regionale maskoter 30
- Noen få splinter er ingenting! - Smash 200 bonustavler 30
- Racing Aficionado - Vinn 57 Horizon Festival Race Events 30
- On The Board - Vinn ditt første Horizon Festival Race-arrangement 10
- Pin It! - Oppdag 10 landemerker 10
- Storyteller - Tjen 81 stjerner fra historier 10