Forza Horizon-veteranene i Maverick Games viser sin debuttittel Clutch på fredag

I vår ble det bekreftet at det britiske studioet Maverick Games og Amazon skulle gå hver sin vei, og at førstnevnte skulle bli et uavhengig studio. Utvikleren ble grunnlagt av Forza Horizon-veteraner, og som et resultat er deres debutspill et racingspill som foregår i åpne miljøer, komplett med en sammenhengende historie, selv om det åpenbart ikke vil bli utgitt av Amazon.

Nå, via en fem minutter lang video, har studioet kunngjort at vi får se Clutch, som det heter, under Summer Game Fest sent på fredag. En første trailer er lovet da, men allerede i videoen nedenfor får vi et glimt av spillet, som ser ut til å bli en virkelig stilig tittel.

Vi kommer tilbake med full dekning senere denne uken; i mellomtiden anbefaler vi å sjekke ut videoen, som introduserer både nøkkelpersonell og ambisjoner.