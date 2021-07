Forza Motorsport 7 fjernes fra butikkene i september

Dere som har spilt i en del år har nok lagt merke til at en rekke spill etter hvert fjernes fra digitale butikker som følge av rettigheter eller lignende flere år etter lansering, men enkelte ganger fjernes de overraskende raskt.

Dette er tilfellet med Forza Motorsport 7, for Microsoft sier at Turn 10 sitt nyeste spill og alt av utvidelser til det fjernes fra Microsoft Store og Xbox Game Pass allerede den 15. september. Som vanlig er det greit å bemerke at alle som allerede eier spillet eller utvidelsene vil kunne fortsette å laste ned dette, mens alle andre bør gripe muligheten mens de kan.

Sistnevnte er faktisk ikke en dum tanke siden du på en måte kan få Forza Motorsport 7 "gratis". I pressemeldingen står det at alle Xbox Game Pass-medlemmer som har kjøpt en eller flere av utvidelsene til spillet vil få en "Token" som gir deg selve spillet helt gratis. Disse vil sendes ut frem til den 3. august, så får du ikke noen innen den tid kan du kontakte kundestøtten til Microsoft.