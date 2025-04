Forza Motorsport blir utvidet med flere nye Porsche-ritt

HQ

Hvis du liker biler, er det en god sjanse for at du liker Porsche, og derfor mistenker vi sterkt at du vil bli fornøyd med nyhetene som Turn 10 nå leverer via Instagram. Det viser seg nemlig at det er på tide at flere nye (for serien) Porsche-biler blir lagt til i spillets lineup.

Disse blir levert sammen med Forza Motorsport Oppdatering 19 - som ble utgitt i går. I utgangspunktet betyr dette at du nå kan få flere nye biler til din digitale garasje, og det er også andre spillendringer som du kan lese om på den offisielle nettsiden.

