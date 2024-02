Forza Motorsport oppdatering 5 legger til Nordschleife

HQ

I forrige måned ble det bekreftet at den ikoniske banen Nürburgring Nordschleife ville bli lagt til Forza Motorsport i en gratis oppdatering. Og nå er tiden inne. I en over 5 minutter lang video får vi en god presentasjon av alt det nye, inkludert den "episke 20,8 kilometer lange banen som er kjent for sin utfordrende og uforutsigbare natur" og nye tillegg til karrieremodus.

Gå til den offisielle hjemmesiden for å lese alle detaljene og se videoen nedenfor. Har du lastet ned og spilt denne versjonen av Nordschleife ennå, og hva synes du om den?