Forza Motorsport Utviklere vitner om spillets stressende produksjonsprosess

Microsoft snakket mye om Forza Motorsport og det enorme løftet spillet ville gi serien. Ikke bare visuelt, men også når det gjaldt realisme. Så gudskjelov var fansenes forventninger høye da spillet endelig kom i butikkhyllene etter mer enn seks års utvikling.

Dessverre ble det raskt klart at alt ikke var fullt så rosenrødt som lovet. Flere av spillets mest sentrale elementer ble kritisert, og mange av oss satt igjen og klødde oss i hodet og lurte på hva som egentlig hadde gått galt i kulissene. Hvordan kunne Forza Motorsport fomle på denne måten?

Nå har i hvert fall en av utviklerne avslørt mer om hva som kan være en av de mange årsakene til at spillet ble lansert i dårlig forfatning. Noe han i et intervju skylder på mye stress, for lite arbeidskraft og ikke minst for mange konsulenter.

Utviklerne som Microsoft ville ansette på kontraktsbasis - det vil si på åremål uten sykeforsikring eller goder - kunne bare jobbe i maksimalt 18 måneder før de måtte ta seks måneder fri.

Han forklarer også hvordan ansettelsesforholdet hans fikk en relativt brå slutt, og hvordan dette var et tilbakevendende problem hos Turn 10. For ikke å snakke om hvordan det påvirket den interne informasjonsspredningen om spillet og spillmotoren negativt.

Campos trodde han hadde en kontrakt på 18 måneder i stedet for ett år, og alt Microsoft var villig til å gjøre for ham, var å forlenge kontrakten med noen måneder.

Jeg synes synd på kollegene jeg forlater. Det er en ekstra hånd de ikke har. Så mye kunnskap og nisjepregede ting jeg har funnet ut om spillmotoren, er borte, rett og slett fordi jeg ikke hadde tid til å skrive ned dokumentasjon, fordi jeg måtte fullføre et spor.

Du kan høre hele historien i klippet nedenfor, og du kan ikke annet enn å forundres over hvor dårlig hele prosjektet ser ut til å ha blitt håndtert.

