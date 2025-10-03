Fotballfans kan glede seg: Et nytt FIFA har blitt annonsert

EA og FIFA kunne ikke bli enige om økonomiske spørsmål, noe som førte til at førstnevnte forlot merkevaren etter tre tiår med samarbeid. I stedet ble fotballfans introdusert for EA Sports FC, og det ser ut til å ha vært veldig udramatisk, med serien som selger som aldri før.

Men ... som du kanskje har gjettet ut fra overskriften, har et nytt FIFA blitt annonsert. Men det er ikke helt det samme som du kanskje er vant til. Det nye spillet heter FIFA Heroes og har nå blitt presentert med en trailer helt uten gameplay.

Hvis du håpet på streng realisme, vil du imidlertid bli skuffet. I det nye FIFA spiller vi nå tilsynelatende 5v5 med "FIFAs offisielle maskoter, fotballens største ikoner og dine fiktive favorittfigurer fra ikoniske TV-serier og filmer." Christian Volk, Head of Esports i FIFA, kommenterer :

"Med FIFA Heroes kan fansen skape et multivers-lag: en blanding av sine kjære fiktive helter, favorittspillere og våre egne maskoter. Vi tilbyr kjærligheten til fotball til en ny generasjon, samtidig som vi gjenoppliver nostalgien og moroa for familier og eldre spillere som har vokst opp med FIFA."

Så hvis du har vokst opp med FIFA og alltid har drømt om å spille fotball med maskotene til FIFA World Cup 2026, elgen Maple (Canada), jaguaren Zayu (Mexico) og havørnen Clutch (USA), så har FIFA noe for deg.

FIFA Heroes FIFA World Cup 2026 lanseres i 2026 for Android, iOS, PlayStation, Switch og Xbox.

