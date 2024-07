Fotballfans sammenligner Cristiano Ronaldo med Homelander på en morsom måte

HQ

En av de morsomste historiene som har kommet ut av den pågående Euro 2024-fotballturneringen er hvordan fansen nå sammenligner Portugals Cristiano Ronaldo med The Boys' Homelander.

Sammenligningene nådde et kokepunkt i går kveld, da Ronaldo ble ertet og gjort narr av for å ha tatt seg til rette på det portugisiske landslaget, tatt nesten alle frispark og dødballer og ikke klart å omsette noen av dem i mål. Han bommet også på flere klare sjanser og et straffespark, og selv om mye av dette kan tilskrives Slovenias målvakt Jan Oblak, klistrer fansen i stedet Ronaldos ansikt over flere latterlige The Boys øyeblikk med Homelander i hovedrollen og ser ham misbruke resten av de portugisiske spillerne.

Sammenligningene kommer for det meste fordi det portugisiske laget har mange talenter, men mange ser ut til å mene at de blir handikappet for å gi den aldrende 39 år gamle superstjernen sjanser til å score og hevde seg. Derfor har disse Homelander-memene dukket opp og tatt internett med storm. Du kan se noen flotte nedenfor, som oppdaget av IGN.

Ettersom Portugal klarte å slå Slovenia til slutt etter straffesparkkonkurranse, vil vi utvilsomt få flere memes som dette senere denne uken når Portugal møter Frankrike fredag kveld.

