Fotballforbundet er «dypt bekymret» over FIFAs forslag om å selge andeler i verdensmesterskapet

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Det engelske fotballforbundet, som er det styrende organet for fotball i England, har også uttrykt bekymring etter at FIFA kunngjorde en plan om å opprette et datterselskap for å selge minoritetsandeler i kommersielle avtaler knyttet til verdensmesterskapet og andre turneringer. De inntar en mellomposisjon mellom uttalelsene fra UEFA (som avviste ideen med begrunnelsen «fotball er ikke til salgs») og CONCACAF (det nordamerikanske forbundet som kun klaget over at planen ble kunngjort uten forutgående konsultasjon).

FA (et av de 211 FIFA-medlemmene) klaget også over at de ikke var kjent med planene. «Vi var fullstendig uvitende om dette forslaget og har ingen konkrete detaljer, verken om hva forslaget faktisk går ut på eller hvilke betingelser som er knyttet til det».

Derfor avventer FA med å ta fullstendig stilling til saken inntil «forslaget blir presentert på den fullstendige og transparente måten som FIFA nå har lovet; da vil vi gjøre våre synspunkter klare og kommentere saken nærmere». De har imidlertid allerede antydet at de ikke ser ut til å være begeistret for ideen om å gjøre VM til en de facto delvis privat konkurranse: «Basert på den begrensede informasjonen er vi dypt bekymret over mangelen på prosess og styring som har ført til dette punktet, samt det tilsynelatende innholdet og prinsippene som er involvert».