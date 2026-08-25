Fotballlegender krever endringer i FIFAs ledelse og slutter seg til motstanden mot Infantino

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Tidligere kjente fotballspillere har gitt ut en felles uttalelse der de tar avstand fra FIFA-president Gianni Infantino og uttrykker bekymring for FIFAs nåværende ledelse. «Altfor lenge har vi sett at viktige beslutninger blir tatt uten at spillerne blir hørt eller tatt i betraktning, og uten hensyn til fansen som holder sporten i live.»

Blant fotballspillerne som har delt det samme budskapet, skrevet med hvite bokstaver på svart bakgrunn, er Didier Drogba, Bixente Lizarazu, Robert Pirès, den tidligere verdensmesteren fra 1998 Emmanuel Petit, Claudio Pizarro og Emmanuel Adebayor, samt den fortsatt aktive engelske forsvarsspilleren Lucy Bronze.

Som spillere har fotballen gitt oss alt, og vi har viet livet vårt til den. Til sammen har vi spilt på de største arenaene og båret landslagstrøyene våre med stolthet. Men vi vet at ingen av prestasjonene våre ville vært mulige uten supporterne, hvis lidenskap og engasjement er selve grunnlaget for denne sporten.»

«Vi deler nøyaktig de samme bekymringene som millioner av fans over hele verden. I likhet med dem har vi sett hvordan sporten vi elsker, under FIFAs nåværende ledelse, har beveget seg bort fra sine kjerneverdier.»

Spillerne deler alle det samme budskapet om å kreve en endring i FIFAs ledelse, og sier: «Det finnes gode mennesker i FIFA som ønsker å gjenoppbygge tilliten, men en ny æra krever en strukturert endring: en reell, direkte innflytelse for spillere og fans på hvordan fotballen styres. De som går ut på banen og de som sitter på tribunen fortjener en reell stemme for å kunne være med på å forme fotballens fremtid sammen.»

«Endring er nødvendig. Makten har gjort det vanskelig for det nåværende lederskapet å skille mellom egne interesser og hva som er best for fotballen.