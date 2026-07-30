Fotballspilleren Rafa Mir, som er dømt for seksuelt overgrep, forlater Spania og går til en gresk klubb

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Den spanske fotballspilleren Rafa Mir, som ble dømt til åtte års fengsel for seksuelt overgrep og vold, har signert for den greske klubben Aris Thessaloniki. For dette fikk han en spesiell tillatelse fra provinsretten i Valencia til å flytte til et fremmed land, noe som krever at han må melde seg en gang i måneden ved det spanske konsulatet i den greske byen. Dommen er avsagt i første instans, så den er ikke endelig og er under anke.

Mir, 29, spilte forrige sesong for Elche, på lån fra Sevilla, hvor han i 2021 signerte en kontrakt verdt 16 millioner euro etter å ha kommet fra Wolverhampton. Elche sa opp kontrakten med ham da dommen ble kjent forrige måned, og Sevilla ønsket heller ikke å bruke ham (Sevilla frigjør også et betydelig lønnsbeløp uten spilleren i troppen).

Han ble i juni i fjor dømt av Høyesterett i Valencia-regionen til syv års fengsel for seksuelt overgrep og halvannet år for legemsbeskadigelse, som påførte offeret skader, samt betaling av 64 000 euro i erstatning, for et overgrep som fant sted i Mirs hjem i september 2024 mot en 21 år gammel kvinne hun hadde møtt på en bar.