Fotballspilleren som ble tennisspiller, Diego Forlán, debuterer på ATP-touren i dag i en alder av 45 år

Diego Forlán, uruguayansk eks-fotballspiller som har spilt i lag som Manchester United, Atlético de Madrid, Villareal og Inter Milan, har tatt et uvanlig karrierevalg: Etter å ha lagt opp som fotballspiller og jobbet noen år som trener, er han nå semiprofesjonell tennisspiller.

Han hadde en strålende karriere, og vant to "Pichichi"-trofeer (toppscorer i LaLiga), ble valgt til MVP i VM i 2010 (endte på fjerdeplass), og vant titler som Premier League, FA-cupen, UEFA Europa League, Copa América med Uruguay...

Han la opp som spiller i 2018, etter mer enn 20 år, og deretter hadde han en slags trenerkarriere i Uruguay. I 2023 bestemte han seg for å bytte idrett og ble profesjonell tennisspiller. Etter å ha nådd kvartfinalen i en seniorturnering i ITF-kretsen, er han i ferd med å gjøre sin ATP-debut. I en alder av 45 år!

"Jeg liker å utfordre meg selv i livet. Dette er en annerledes sport for meg, og jeg liker virkelig utfordringen med å konkurrere mot veldig gode spillere fra forskjellige land", sier Forlan, ifølge IFTs nettsted.

I dag, onsdag 13. november, skal han spille double sammen med Federico Coria i ATP Challenger i Uruguay. Å spille i en ATP-turnering er et stort steg opp fra å spille i MT1000s, de høyeste turneringene for spillere over 30 år.