Fotballsupporterorganisasjoner ber FIFA om å stoppe billettsalget til VM på grunn av ublu priser

Organiseringen av VM 2026 fortsetter å være kontroversiell. Flere foreninger, deriblant Football Supporters Europe (FSE) og Football Supporters' Association (FSA) i England og Wales, har bedt FIFA om å stanse billettsalget umiddelbart på grunn av de "skammelige" prisene.

For første gang i VM er ikke prisene konsekvente og varierer avhengig av etterspørsel og attraktivitet, noe som presser fansen bort fra konkurransen. Det er det samme systemet som ble brukt for FIFA Club World Cup, som også ble arrangert i USA i fjor.

Forbundet sier at prisene på billetter som tildeles deltakende medlemsforeninger (PMA), som vanligvis distribueres via offisielle supporterklubber eller lojalitetsordninger, har nådd "astronomiske" nivåer. En supporter som ønsker å se laget sitt fra den første gruppespillkampen til finalen (åtte kamper totalt, ettersom denne utgaven har 32-delsfinaler), må betale 6 900 dollar, nesten fem ganger så mye som til VM i Qatar i 2022. En billett til finalen kan stige til 4000 dollar.

"Du trenger fansen, du trenger livet på tribunen, du trenger fargene, du trenger atmosfæren. Med disse prisene vil ikke noe av dette skje", sier Ronan Evain, administrerende direktør i FSE. (via Reuters).

"Vi støtter Football Supporters Europe i kravet om å stanse billettsalget, og vi ber FA om å samarbeide med andre FA-er for å utfordre disse skammelige prisene", la det engelske fotballforbundet til.

Den nylig valgte borgermesteren i New York City, Zohran Mamdani, aksjonerte mot FIFA på grunn av de ublu VM-prisene. VM i fotball 2026 finner sted i USA, Mexico og Canada, og den nåværende FIFA-ledelsen, med Gianni Infantino i spissen, er på linje med Donald Trump, i den grad at de ifølge enkelte organisasjoner brøt sine egne regler om nøytralitet da de tildelte FIFAs fredspris til den amerikanske presidenten.