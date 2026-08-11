Fotballturneringene i Palestina gjenopptas i september etter nesten tre år, til minne om de 1 000 omkomne

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Etter nesten tre år gjenopptar palestinsk fotball klubbturneringene i september. Det palestinske fotballforbundet kunngjorde «gjenopptakelsen av sportsaktiviteter og fotballforbundets liga fra og med 4. september», som alle ble stanset etter at krigen brøt ut i oktober 2023, og fotballen gjenopptas med en turnering kalt «Thousand Martyrs Cup», og PFA-president Jibril Rajoub sier at dette er et skritt fremover for «begynnelsen på å gjenopprette livet i det palestinske idrettsforbundet og gi vårt folk et rom for håp og glede i hjemlandet og i diasporaen».

Navnet på turneringen er en hyllest til de 1 014 palestinske medlemmene av fotballmiljøet (spillere, trenere, dommere, funksjonærer) som har blitt drept de siste tre årene. 226 klubber skal delta: 146 fra den israelsko-okkuperte Vestbredden, 44 fra Gaza og 36 fra palestinske flyktningleirer i Libanon, med kamper på alle tre stedene.

Kunngjøringen kommer litt over ett år etter at Suleiman Obeid, kjent som «den palestinske Pelé», ble myrdet i Gaza.

I forrige uke, midt i debatten om manglende åpenhet i FIFA etter det mislykkede forslaget om «FIFA Forward Enterprise», en uttalelse der de kritiserte FIFAs passivitet overfor de mange krenkelsene palestinsk fotball har vært utsatt for de siste tre årene og selv før folkemordskrigen, og nevnte det økende antallet klubber som Israel har etablert på okkupert palestinsk territorium, mens FIFA ser den andre veien. «Taushet, når et folkemord begås i sanntid, er det samme som medvirkning».