Fotballverdenen reagerer på Messis vinnende frispark i klubb-VM

Klubb-VM begynner å levere spenning inn i den andre kampdagen. Vi har allerede skrevet om det overraskende PSG-tapet som sendte Atlético de Madrid ut av gruppe B. I den motsatte gruppen, gruppe A, var vi nær ved å få en lignende overraskelse da Porto vant over Inter Miami. Lokalfavoritten kom imidlertid tilbake, takket være et fantastisk frispark fra Leo Messi.

"Berørt av målet", sier Jose Fonte, tidligere forsvarsspiller i Portugal, i DAZN. Javier Mascherano. Inter Miami-manager og tidligere lagkamerat med Messi i Barcelona, sa at de har vist "for verden og oss selv at vi kan konkurrere mot alle lag", etter kritikk om at Miami ble "lurt" til klubb-VM uten grunn, kun på grunn av Messis status.

Målet gjorde også Messi til den beste målscoreren i FIFA-turneringer noensinne, med 25 mål på ti turneringer etter 20 år, og det første MLS-laget som slo en europeisk klubb i en konkurransekamp (selv om det skal sies at det var et lag som var langt unna sin storhetstid: Porto endte på tredjeplass i Primeira Liga i Portugal, 11 poeng bak Sporting, og vant ligaen sist i 2022).