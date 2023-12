Foundation får en tredje sesong

HQ

Apple siktet virkelig mot stjernene (i bokstavelig og metaforisk forstand) når det gjaldt serien Foundation. Serien hadde et megabudsjett, og forsøkte å tilpasse en sci-fi-romanserie som strekker seg over årtusener og flere bøker. Det sier seg selv at denne typen investeringer gjorde at Foundation ikke bare kunne gå i én eller to sesonger, og det kommer den heller ikke til å gjøre.

Variety melder nemlig at Apple TV+ har fornyet Foundation for en tredje sesong. Det finnes ingen tidslinje for når denne sesongen vil debutere på strømmetjenesten, men med tanke på at det gikk et par år mellom første og andre sesong er det rimelig å anta at det blir en lignende ventetid for neste sesong.

Gleder du deg til mer Foundation?