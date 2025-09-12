HQ

I dag er dagen da den tredje sesongen av Foundation avsluttes. Den siste episoden i sesongen har nettopp kommet på Apple TV+, og som en del av det øyeblikket har strømmegiganten delt noen ganske spennende nyheter for fans av prosjektet.

I følge The Hollywood Reporter, Foundation kommer tilbake for en fjerde sesong. En ny runde med episoder har fått grønt lys. Det er ennå ikke sagt noe om hvor handlingen vil ta serien eller når den vil ha premiere, men det nevnes at produksjonen vil starte så snart som tidlig i 2026, noe som tyder på en premieredato i 2027 på grunn av den enorme mengden spesialeffekter som må legges til i etterproduksjonen.

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av Foundations fjerde sesong, har co-showrunners og utøvende produsenter Ian Goldberg og David Kob publisert følgende uttalelse.

"Det er ingen serie som Foundation, og vi føler oss heldige og beæret over å bære fakkelen videre som co-showrunners inn i sesong fire. Vi ser frem til å fortsette den episke, emosjonelle historiefortellingen som definerte de tre første sesongene av serien, og til å jobbe sammen med noen av de mest talentfulle og lidenskapelige kreative partnerne i bransjen."

