Foundation kommer tilbake til Apple TV+ i juli

Det føles virkelig som om Apple har fått taket på hvordan man driver en strømmeplattform, for etter å ha tilbudt en liten porsjon nytt innhold hver uke i mange år, har vi nå utviklet en forventning om at det kommer utallige nye eller tilbakevendende prosjekter på tjenesten. I den forbindelse har vi nettopp blitt informert om planene om å se en av Apple TV+' største og dyreste serier gjøre comeback, når Foundation kommer tilbake i juli.

Neste kapittel av sci-fi-serien starter 11. juli, og i den tredje sesongen kan vi forvente et nytt tidssprang, denne gangen 152 år frem i tid etter hendelsene i sesong 2. Det vil se Foundation bli stadig mer ustabil, alt mens Cleonic Dynasty glir ytterligere i uorden. Dette kommer i tillegg til at nye krigsherrer dukker opp, flere trusler er i spill, og store spørsmålstegn dukker opp om hvorvidt Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleons eller Demerzel vil overleve det som kommer...

Foundation: Sesong 3 har premiere på Apple TV+ den 11. juli, og du kan se den siste teaser-traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"Sett 152 år etter hendelsene i sesong 2, har Foundation blitt stadig mer etablert langt utover sin ydmyke begynnelse, mens Cleonic-dynastiets imperium har minket. Mens begge disse galaktiske maktene inngår en urolig allianse, dukker det opp en trussel mot hele galaksen i form av en fryktinngytende krigsherre kjent som "The Mule", som har satt seg fore å herske over universet ved hjelp av fysisk og militær makt, samt tankekontroll. Hvem som vinner, hvem som taper, hvem som overlever og hvem som dør, er det ingen som vet når Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleon-familien og Demerzel spiller et potensielt dødelig intergalaktisk sjakkspill."