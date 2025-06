Foundation: Sesong 3

HQ

Apple TV+ har et utvalg av originalserier som ingen andre strømmetjenester kan matche. Det handler ikke om at produksjonene denne plattformen tilbyr er større eller mer populære enn andre - få vil kunne konkurrere med Netflix' Stranger Things eller Prime Videos The Lord of the Rings: The Rings of Power - men at de gjennomgående er prosjekter av mye høyere kvalitet, serier som du blir både imponert og underholdt av. Av en armada som spenner over Severance, Ted Lasso, Slow Horses, Silo, The Morning Show, og utallige andre, er kronjuvelen i Apples samling uten tvil den enormt påkostede, komplekse sci-fi-serien Foundation.

For dem som ikke vet hva Foundation er, så er det opprinnelig en massiv romansamling fra forfatteren Isaac Asimov, en samling historier som kanskje bare kan måle seg med Dune. Den skildrer menneskehetens kamp for å sameksistere og overleve i en galakse full av trusler og skiftende dynamikk, en enormt kompleks tidslinje som en matematiker klarte å koke ned og forutsi. Hari Seldon var denne mannen, et geni som fant ut at for å oppnå evig fred må menneskeheten kjempe seg gjennom en rekke viktige øyeblikk, øyeblikk som ligger hundrevis av år fra hverandre, og som fører til en generasjonskrig mellom Seldons kjetterske frelsere, som går under navnet Foundation, og det tyranniske Empire som for øyeblikket har kontrollen over galaksen.

Med et så bredt og omfattende konsept kan man være bekymret for at Foundation rett og slett ikke har styrken til å holde vekten sin, og til tider føles det også slik. Når du forteller en historie som strekker seg over århundrer (og etter hvert årtusener), kan det bli en utfordring å opprettholde en balansert karakterutvikling, noe denne serien forsøker å omgå ved å nullstille rollebesetningen mellom sesongene. Riktignok er det en håndfull skuespillere som går igjen, og som forklares på en meningsfull måte, men hver gang en ny sesong starter, må man gå videre fra den tidligere gjengen og knytte seg til en ny gruppe, og det betyr at karakterutviklingen i utgangspunktet nullstilles hver sesong. Dette er viktig å merke seg fordi Foundation har et Game of Thrones-nivå av politisert drama og sammenkoblede historier, et komplekst nett av narrative tråder som kan være vanskelig å holde oversikt over i beste fall, for ikke å snakke om når man også legger til tonnevis av nye karakterer i ligningen hver tiende episode. Poenget mitt er at selv om Foundation fungerer godt som en isolert tv-serie, blir sammenhengen mellom de ulike nøkkelperiodene mindre og mindre virkningsfull og relevant etter hvert som sesongene ruller videre, noe som til syvende og sist betyr at seriens egentlige kjerne - kampen mot fullstendig ødeleggelse - tilsløres av smålig rivalisering og spydige stikk i palassets korridorer.

Så ja, fortellingen og dialogstrukturen i Foundation kan til tider være litt ujevn, men skaperne Josh Friedman og David S. Goyer gjør en utmerket jobb med å skape virkningsfulle og underholdende karakterer hver sesong. Det er spesielt imponerende ettersom det egentlig bare er to karakterer som er de samme i sesong 3 som de var i sesong 1, mens alle andre er forskjellige på en eller annen måte, enten det er kloner eller digitaliserte hologrammer. Så mens vi vet hva vi kan forvente av Lou Llobells Gaal Dornick og Laura Birns stadig mer komplekse og scenestjålende Demerzel, må resten av skuespillerne endre hvordan de opererer hver tiende episode. Et godt eksempel på dette i sesong 3 er Lee Pace, som gikk fra å være tyrannen over alle tyranner som Brother Day i sesong 2, til å være en The Dude-lignende versjon av Day i denne sesongen, noe som gir en ny smak av hva vi kan forvente av selv noen av de aller mest sentrale karakterene.

Uansett hvem du ser på fra et rollebesetningsperspektiv, enten det er andre tilbakevendende stjerner som Jared Harris som Seldon, Cassian Bilton som Brother Dawn, eller Terrence Mann som Brother Dusk, eller nye tilskudd som Pilou Asbaeks umiddelbart inntrykksfulle og skremmende skurk The Mule, er prestasjonene helt i toppklasse og verdt å feire.

Når du kombinerer dette med en førsteklasses scenografi og kostymedesign, filmteknikk og bruk av lys, og episke spesialeffekter og fysiske effekter som gjør de fleste andre produksjoner til skamme (det er tross alt en av de dyreste seriene på TV akkurat nå), er Foundation selve innbegrepet av sci-fi, et sant vidunder som du ikke vil ta øynene fra, selv når du vet at det er sprekker i rustningen dens.

Og det er her jeg fortsatt står med Foundation. På den ene siden er det få serier som kan konkurrere med produksjonskvaliteten og det enorme omfanget denne serien har som mål og i stor grad oppnår. Men på den annen side, etter hvert som episodene ruller videre, kan jeg ikke unngå å føle at selve seriens natur er i ferd med å miste sitt mest sentrale premiss, det faktum at hver sesong ser ut til å glemme sitt sentrale formål om å løse disse få, men viktige, store krisene til fordel for å utforske og takle mer trivielle saker i den store sammenhengen. Det er flott fjernsyn, ingen tvil om det, og noe av den beste sci-fi du kan finne i dag, med tanke på ujevnhetene i lignende universer som Star Wars og Star Trek, men som tilfellet var i Game of Thrones, der det føltes som om White Walkers og Great Winter til tider var mer en ettertanke, ser Foundation ut til å stå overfor en lignende utfordring nå som den tredje sesongen er i boks.

