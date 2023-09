Foundation sesong 3 er allerede ferdigskrevet

HQ

Apples Foundation, sci-fi-serien med megabudsjett, avsluttet nylig sin andre sesong på Apple TV+, og nå er alles øyne rettet mot sesong 3 og hvordan det går med seriens retur. Det viser seg at arbeidet er godt i gang, og at serien allerede er i forproduksjon og at manuskriptene for sesongen er ferdige.

I en samtale med Collider har serieskaper David S. Goyer fortalt om fremdriften for sesong 3: "Vi har startet forproduksjonsprosessen. Vi har skrevet manusene."

Goyer diskuterte deretter litt nærmere hva vi kan forvente at sesongen vil utforske, og som de som så sesong 2 kanskje forventer, er The Mule satt til å spille en svært viktig rolle.

Goyer legger til: "Muldyret er åpenbart en karakter som er veldig viktig i boken 'Second Foundation'. Og dette er nok et eksempel på å fylle inn ting som Asimov hadde slettet. Men det er en diskusjon i bøkene om at han er en karakter som er større enn livet, og som har enorme krefter."

Har du sett sesong 2 av Foundation, og gleder du deg til sesong 3?