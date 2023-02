Foundation-bokserie blir en PS VR2-tittel

Vi hadde ikke forventet å se Isaac Asimovs klassiske bokserie Foundation i spillformat, men under kveldens State of Play-show fikk vi vårt første glimt av den kommende PS VR2-tittelen Journey To Foundation - et historiebasert skytespill basert på Asimovs science fiction-epos.

I tillegg til å skyte kan du forvente sniking, klatring og sjansen til å finne en helt ny verden i VR-brillene dine. Det er ikke gitt noen konkret utgivelsesdato utover høsten 2023, men det virker ikke så langt unna. Du kan ta en titt på traileren nedenfor.

Hva synes du om Asimovs klassiker i VR-format?