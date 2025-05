HQ

Selv om jeg har vært en stor tilhenger av Apple TV+ sine TV-serier, har jeg alltid vært mindre positiv til filmene. Ikke at prosjekter som The Instigators, Wolfs eller The Gorge har vært dårlige filmer, men ganske enkelt at de ikke helt lever opp til den fortreffeligheten som vi ser andre steder fra streamingplattformen. Det er på grunn av dette at jeg går inn i Fountain of Youth med mer reserverte forventninger, selv om denne filmen har flere sentrale byggesteiner som skriker ut at dette kan bli noe spesielt.

Hva er disse "byggesteinene" lurer du kanskje på? Jo, det er en film som er regissert av den typisk underholdende Guy Ritchie, med John Krasinski og Natalie Portman i hovedrollene, og med et designoppsett som minner om den typen actioneventyr som vi alle kjenner og elsker, det være seg Indiana Jones, The Mummy, eller til og med videospillserier som Uncharted. Fountain of Youth er en film som på forhånd ser ut som en herlig og vill tur, men når den opp til disse høydene i praksis?

Svaret er både ja og nei. Fountain of Youth er ute etter å ta over et actioneventyrområde som ikke har vært fylt på mange år. Ettersom Indy humper mot pensjonisttilværelsen og mislykkede rebooter av The Mummy eller mangelfulle filmatiseringer av Uncharted ikke imponerer, har vi lenge manglet en historie av typen National Treasure å fråtse i. Fountain of Youth oppfyller mange krav i så måte. Det er en historie som springer mellom kontinenter og biomer, og som byr på flotte kulisser og hendelser, enten det er på stilige sveitsiske museer, travle thailandske markedsplasser, biljakter gjennom London eller turer i den egyptiske ørkenen. Den har alle de viktigste kjennetegnene som gjør den til et underholdende actioneventyr. Her er vittige og stilige hovedpersoner, smarte bihelter, motstridende og elegante bipersoner, forskrudde og utspekulerte skurker, og alt sammen mens vi følger en historie som blander eldgamle mysterier, historiske overleveringer og det overnaturlige. Poenget er at det ikke er til å ta feil av hva Fountain of Youth er eller ønsker å være, og for det meste håndterer den alle disse ideene og planene på en effektiv måte, og byr på en engasjerende, global røverhistorie som fyller et tomrom som har vært gapende stort i årevis. Men den har også sine problemer.

Det er sannsynligvis lite behov for å forklare handlingen her, ettersom tittelen i utgangspunktet bekrefter hva målet er. Krasinskis Luke og Portmans Charlotte, et søskenpar, gjenoppliver forholdet sitt når de reiser verden rundt for å finne den berømte og mytologiske Fountain of Youth. For å finne denne tapte skatten har Luke benyttet seg av ressursene til farens tidligere team, bestående av Carmen Ejogos Deb og Laz Alonsos Patrick, mens arbeidet deres finansieres av Domhnall Gleeson, som her spiller en milliardær som er desperat etter å finne kilden i et forsøk på å kurere leverkreften sin. Men selv om alt dette er bra og gir mening i manus, gjør filmen faktisk en ganske elendig jobb med å binde all denne forhåndsinformasjonen sammen mot starten av filmen, og serverer til slutt en første akt der man noen ganger lurer på om man har gått glipp av 30 minutter av historien og fortellingen, eller om det faktisk var en oppfølger som håndterte alt dette opplegget på forhånd i en original innsats. Riktignok oppveier kulissene og den prangende Ritchie-handlingen denne forvirringen en smule, men det kan føles en smule fornærmende at manusforfatter James Vanderbilt ikke kunne komme opp med en mer naturlig måte å sette scenen på, om du vil.

Men hei, hvis du kan se forbi denne narrative glippen, fremstår Fountain of Youth som en virkelig underholdende action- og eventyrfilm med massevis av karisma, spenning og følelser. Den er rett og slett morsom å oppleve, noe som er det beste man kan håpe på for en film av denne typen i dag, spesielt i andre akt, der vi blir tatt med på et kreativt eventyr på det sunkne Lusitania-skipet før vi flyr videre til Europa. Igjen vet Ritchie å engasjere seerne med en iøynefallende plot- og scenestruktur, som også strekker seg inn i tredje akt, som uunngåelig (slik det alltid ser ut til å være i action- og eventyrfilmer) tar gjengen med til pyramidene i Giza. Det er imidlertid her fortellingen nok en gang snubler og snubler, særlig siden den i mesteparten av filmens spilletid hensynsløst og uten noen behendig tilnærming foregriper nøyaktig hva som skjer i filmens avslutning. Så selv om jeg ikke skal røpe det her, la meg bare si at det forventede sviket aldri overrasker eller imponerer. Dette fører også til at filmen dessverre slutter med et lite klynk og ikke et smell, noe som igjen er litt av en gjennomgående trend for Fountain of Youth, som heller ikke utnytter noen av sine større navn spesielt godt, spesielt Stanley Tucci og Eiza Gonzalez, der sistnevnte er spesielt flat i denne filmen.

Det er ingen tvil om at Fountain of Youth kunne ha trengt et par ekstra øyne på manuset og historien, for å finpusse de ujevne kantene og skape en mer strømlinjeformet og smidig fortelling. I tillegg gjør mangelen på en tydelig skurk fra starten av - noe i retning av nazistene i Indiana Jones - det litt vanskeligere å få kontakt med skuespillerne og deres begrunnelse for å begi seg ut på dette storslåtte eventyret. Men bortsett fra disse poengene, framsto Fountain of Youth for meg som et morsomt og underholdende actioneventyr. Den er på ingen måte perfekt og har sine svakheter, men til å være en to timer lang spillefilm er den nok til å holde deg i setet og fortsette å håpe at flere produksjonsselskaper fokuserer på denne typen umiddelbart elskelige actioneventyr.