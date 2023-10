Fox avslører premieredatoen for sin nyeste animasjonsserie "Grimsburg"

HQ

Fox har bekreftet at de vil lansere sin nyeste animasjonsserie "Grimsburg" søndag 7. januar 2024, etter Fox NFL-dobbeltsendingen.

Serien, som har Jon Hamm i hovedrollen og er produsert av ham, følger det problematiske familielivet til etterforsker Marvin Flute (Hamm). I tillegg til å ha John Hamm i hovedrollen medvirker også Greg Chun (Judgment series, Squid Game) og Alan Tudyk (Rogue One, I, Robot). Selv om serien ikke har gått på lufta ennå, har Fox allerede fornyet den for en ny sesong.

Seriens synopsis lyder: "Marvin Flute er kanskje den beste detektiven noensinne til å fange en kannibalklovn eller identifisere et moderne skap fra midten av århundret. Men det er ett mysterium han fortsatt ikke kan løse - familien sin. Nå som han er tilbake i Grimsburg, en by der alle har en hemmelighet eller tre, følger Flute alle spor han har for å gjøre opp for seg med ekskona han aldri sluttet å elske, selv om det betyr at han må henge med sønnen han aldri har giddet å bli kjent med."

Takk, Variety.