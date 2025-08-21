Fra Albion til Egypt: Hva du kan forvente deg i Anno 117

HQ

Ubisofts langvarige bybyggingsserie er på vei inn i antikken med Anno 117: Pax Romana, det neste store bidraget i serien. Spillet utspiller seg under Romerrikets storhetstid, og spillerne vil innta rollen som en guvernør som får i oppgave å forme og styre provinser i en av historiens mest innflytelsesrike sivilisasjoner.

I motsetning til tidligere utgaver, som i stor grad har fokusert på maritim handel og utforskning, fokuserer Anno 117 på den politiske, kulturelle og sosiale dynamikken i Romas vidstrakte territorier. Spillerne fokuserer på politisk, kulturell og sosial dynamikk mens de utvider det romerske imperiet.

Under Gamescom fikk vi sjansen til å ta en prat med Jan Dungel, spilldirektøren for Pax Romana, som snakket utførlig om noen av de finere detaljene og hva vi som spillere kan forvente oss. Han begynte med å beskrive hvordan år 177 faktisk var toppen av imperiet, dets gullalder så å si, og at det var relativt fredelig.

"Så det er faktisk år 117, og det er toppen av Romerriket. Gullalderen, da imperiet var størst. Det var relativt fredelig, så det er perfekt for vår ressursforvaltning og så videre. Ja, så det er settingen."

Dungel fortsatte med å beskrive hvordan akkurat denne settingen var noe av det Anno-fansen hadde etterspurt mest, et mer sosialt og intrigefokusert spill som var mindre avhengig av kamp. Dungel nevnte også at den første regionen vil være Albion, inspirert av gamle Britannia, og at de vil fokusere på å bringe Egypt inn i folden etter lanseringen. Han sa :

"Den aller første regionen vi faktisk introduserer i hovedspillet, eller i utgivelsen, er regionen Albion, som er inspirert av Britannia. Så det er en veldig nordlig keltisk region med en annen befolkning og et helt annet klima. Men som du kanskje allerede vet, har vi også sagt hva vi ønsker å gjøre etter lanseringen, og vi har sagt at vi også ønsker å gjøre Egypt i løpet av det første året."

Når det gjelder kamp - det vil fortsatt være en del av spillet. Både på land og til vanns, men det vil være en av mange forskjellige måter å få makt på, ifølge Dungel. Men det er vanligvis den siste utveien når alt annet mislykkes og folket ikke kan undertrykkes gjennom tilpasning

"Det er mange måter å tilpasse landet og tilpasse folket på, men noen ganger vil det ende i konflikt, det kan du ikke unngå, spesielt ikke i denne fasen av historien. Så vi vil ha kamp i spillet, for i denne settingen av Roma var det veldig tydelig at vi måtte levere denne fantasien om marsjerende legioner, og derfor vil vi sjøkamp med skipene, men også landkamp med de militære enhetene."

Pax Romana lover en blanding av klassisk Anno-mekanikk med nye vendinger inspirert av romersk historie, og skal lanseres senere i år, og du kan se hele intervjuet her nedenfor.