Fra arkivet: Da en Mii hjalp politiet med å oppklare en ekte forbrytelse

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Både Microsoft og Sony ble tatt fullstendig på sengen da Nintendo lanserte Wii i 2006, som introduserte den nye Mii-funksjonen, en slags enkel avatar som kunne gjøres overraskende naturtro med minimal innsats. Det ble en kjempesuksess, som førte til utallige Mii-baserte spill, og både Microsoft og Sony tok etter hvert i bruk konseptet på sine egne konsoller.

Selv i dag lever Mii'ene videre, senest i det nylig utgitte Tomodachi Life: Living the Dream, men de kan også brukes til andre ting, som å fange forbrytere. Instagram-kontoen Collect trekker nå frem og minner oss på en merkelig kriminalhistorie fra 2008, som involverer en hit-and-run-ulykke.

Etterforskerne valgte å droppe de vanlige skissetegnerne og i stedet bruke Mii-verktøyene til å gjenskape gjerningsmannen. Ved hjelp av disse primitive, men effektive verktøyene ble det laget et bilde som ble skrevet ut sammen med et bilde av kjøretøyet.

Og ... det var nok. Folk kjente igjen gjerningsmannen og kunne identifisere ham. Det var første gang Nintendo ble brukt til å oppklare en forbrytelse, noe som senere førte til at saken ble tatt opp i Guinness rekordbok.