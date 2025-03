Fra biler til stridsvogner: Slik kan Tysklands forsvarsindustri gi økonomien et løft

HQ

Tysklands økonomi, som lenge har vært dominert av bilindustrien, er i ferd med å finne en ny vekstmotor - forsvarsindustrien. I takt med at Europa øker sine forsvarsutgifter, er det et skifte på gang, der våpenprodusenter tar i bruk bilfabrikker for å møte den økende etterspørselen. Stridsvogner, radarer og artilleri ruller nå ut av samlebåndene som en gang produserte biler (via Reuters).

Det globale behovet for europeisk selvforsyning på forsvarsområdet, særlig i lys av spenningene med Russland, har utløst et unikt samarbeid mellom bilprodusenter som sliter, og ambisiøse forsvarsbedrifter. Selskaper som Rheinmetall og Hensoldt er allerede i ferd med å legge om produksjonen fra bildeler til militært utstyr, og fyller dermed tomrommet etter den svake bilsektoren.

Ettersom forsvarsutgiftene forventes å øke betydelig, særlig i EU, ser Tyskland for seg en potensiell økning i BNP og jobbskaping, med utsikter til å revitalisere sin industrielle infrastruktur. Hvis dette skiftet lykkes, kan det ikke bare gi militær styrke, men også et betydelig økonomisk løft. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.