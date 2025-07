Fra et hemmelig kontor på universitetet til hjelp fra Square Enix: BetaDwarf tar et stort sprang med ny investering

I går rapporterte vi om hvordan danske BetaDwarf har fått en stor investering fra Square Enix. Investeringen vil bidra til å promotere og finansiere utgivelsen av studioets nåværende prosjekt Vaultbreakers - et top-down action-RPG som kan spilles alene eller med venner.

Da nyheten ble kunngjort, tok vi en prat med BetaDwarfs administrerende direktør Steffen Kabbelgaard, som naturlig nok var glad for det nye samarbeidet. Ikke bare med tanke på de økte økonomiske musklene, men også med tanke på den kunnskapen Square Enix kan bidra med.

"Det gir noen muligheter i form av mer penger. Men de bidrar også med råd og ideer om hvordan man kan jobbe med konsolleiere, komme inn på det japanske markedet og slike ting, som de er spesialister på," sier Kabbelgaard.

Gjemsel på universitetet

Investeringen fra Square Enix er på mange måter kulminasjonen av en reise som begynte ganske ydmykt. Det er selvfølgelig ikke noe unormalt med det. Ja, det er nesten en klisjé at IT-selskaper og spillutviklere begynner i kjelleren til foreldrene sine eller på kaffebaren i nabolaget. Men BetaDwarfs første "kontor" er litt spesielt.

Da studioet ble etablert i 2010, trengte de spirende utviklerne et kontor. Da noen av dem nettopp var ferdige med universitetsstudiene sine, var løsningen åpenbar.

Dette er en annonse:

"Vi fant et klasserom som egentlig ikke ble brukt. Vi prøvde å flytte inn der i en uke for å se om noen ville komme og kaste oss ut. Det gjorde de ikke. Etter det skjedde det litt raskt at noen mistet leiligheten sin, og i stedet for å finne en ny, flyttet han inn der i stedet. Da var vi mange som gjorde det for å spare husleie. Vi endte opp med å bo der i 9-10 måneder", sier Steffen Kabbelgaard, som var med på å grunnlegge utbyggerfirmaet.

Den første utviklingsfasen var derfor en slags ufrivillig snikespill, der det handlet om å ikke stikke seg for mye ut på Aalborg Universitets campus i Ballerup. Da en foreleser til slutt oppdaget at et rom var fullt av møbler og datamaskiner, måtte de flytte ut, men ideen om å bo på arbeidsplassen satt fast. BetaDwarf flyttet til et bofellesskap i Karlslunde før de dro tilbake til København. Nå satt de på et ekte kontor, og lanserte sitt første spill Forced - et top down-actionrollespill som fikk mange positive anmeldelser og innbrakte studioet en pris.

Bilder fra det hemmelige universitetskontoret. // Steffen Kabbelgaard

Dette er en annonse:

Nettspillets utfordringer

Studioets nåværende prosjekt Vaultbreakers er på mange måter en tilbakevending til røttene, for etter en avstikker til det mer strategibaserte Minion Masters (som kombinerte tårnforsvar og kortspill), har de igjen tatt fatt på et actionrollespill. Det betyr imidlertid ikke at spillet har vært enkelt å utvikle, forklarer Steffen Kabbelgaard.

"Vi har aldri laget et actionspill med konkurranse før, og heller ikke et så stort eventyrspill som dette. Det er sannsynligvis over 50 timer med kampanje, og du kan spille co-op eller solo - enten på konkurrerende servere der du kan møte andre spillere, eller på servere der du ikke kan møte andre spillere. Det unike vi ønsker å gi deg, er følelsen av å spille på en intens WoW-server der du hele tiden kan møte andre spillere som enten kan hjelpe deg eller angripe deg."

De mer tekniske elementene i et onlinespill har vært spesielt vanskelige å få til, sier studiogründeren.

"Det er mye infrastruktur på nettet når du lager PvP-spill. Det er mye vanskeligere enn når du spiller co-op for flere spillere. Det må være enda mer solid, så det har tatt mye tid. Samtidig må du bruke tid på å lage anticheat-systemer, og vi må sette opp servere mange steder i verden, siden det må være mer responsivt enn Minion Masters."

Ingen Web3, men mange tilbakemeldinger

Square Enix har med spill som det vellykkede MMORPG-spillet Final Fantasy XIV vist at de kan lage gode online-spill, og om ikke annet har fiaskoer som Babylon's Fall gitt dem nyttig kunnskap om hva de IKKE skal gjøre. Den japanske spillgiganten vil derfor kunne dele mye nyttig erfaring med BetaDwarf, og som en del av investeringen har Hide Uehara fra Square Enix Holdings gått inn i selskapets styre.

Uehara er også styremedlem i Blockchain Game Alliance, og som tidligere direktør for forretningsutvikling i Square Enix har han vært medinvestor i Web3-selskaper som benytter kryptovaluta og NFT. Steffen Kabbelgaard forsikrer oss imidlertid om at dette ikke er noe vi bør frykte vil bli en del av Vaultbreakers.

"Nei, det er ikke noe som kommer til spillene våre. Det har bare vært i Sqaure Enix' interesse å holde et øye med det også. Men det har ingenting med oss å gjøre."

I stedet vil Square Enix bidra med verdifull kunnskap, og ifølge Steffen Kabbelgaard har mer enn 20 personer fra forlagsteamet deres allerede prøvd seg på Vaultbreakers.

Den viktigste tilbakemeldingen kommer imidlertid fra spillerne selv. I løpet av den siste uken har BetaDwarf organisert en stor playtest, som har gitt viktig innsikt.

"Vi har hatt over 30 000 spillere inne allerede, og de har gitt oss mange nyttige tilbakemeldinger, spesielt i forhold til vanskelighetsgraden. Mange synes det er litt for vanskelig å spille solo. De savner en måte å lære spillet på der man ikke spiller i konkurranse, noe som faktisk er veldig passende, for det kommer i vår neste oppdatering."

aultbreakers har ennå ikke noe lanseringsvindu, men du kan følge med på spillets utvikling på Steam-siden.