Fra Final Fantasy IX til Moebius og Treasure Planet: dette er de kunstneriske røttene til dekkbyggeren Cloudsphere

I disse dager kjennetegnes store AAA-titler av uovertruffen grafikk, utallige tilpasningsmuligheter og massevis av spektakel. Og det er slett ikke en dårlig ting, men det blir bare litt for... vanlig, til og med repetitivt. Det er derfor vi alltid sier at den største innovasjonen innen videospill de siste årene har en tendens til å komme fra små eller mellomstore indie-studioer. Og innenfor disse innovasjonslinjene ligger den kunstneriske stemmen - det elementet der et konsept eller en god design, enten det er visuelt eller auditivt, kan etse et spill inn i minnet vårt i mange år fremover.

Det var nettopp under vårt besøk på Madeira at Andrzej Wysocki, administrerende direktør og grunnlegger av Laki Studio, snakket med oss om den kunstneriske visjonen som ledemotivet i hans og teamets arbeid. Han utvikler for tiden det nylig annonserte Cloudsphere, et deckbuilder-spill som utspiller seg i en verden der luftskip er et middel til å reise, leve ... og kjempe.

"Cloudsphere er et roguelike kortstokkbyggingsspill, der skipet ditt er kortstokken din. Det er faktisk den eneste kortstokkbyggeren, fordi du faktisk bygger kortstokken din. Navnet er et ordspill." Wysocki begynte sitt foredrag. "Ja, du seiler gjennom dette fantastiske Cloudsphere, som ligger i navnet, og det er en ruin spredt over hele verden, fra en ødelagt by av en gigantisk leviathan kalt Altul, og du leter etter deler, moduler, og bygger ditt eget skip, og kjemper mot pirater og leviathaner, og prøver å lokke dette gigantiske beistet inn i malstrømmen ved kanten av verden."

Luftskip, romfart, sjørøvere... Det høres ut som et helt unikt eventyr, men det gir også gjenklang i visse ideer vi har konsumert tidligere. Da vi spurte ham om inspirasjonen til Cloudsphere, fortalte han oss dette.

"Vi vil at tonen skal være munter; det er en drastisk katastrofe, men vi spiller en gruppe utilpassede, vagabonderende roboter. Og den er inspirert av Skatteplaneten, som jeg vokste opp med, og filmen Atlantis, og av Moebius, tegneseriekunstneren, og jeg tror vi har mye kunstnerisk inspirasjon, for jeg har faktisk bakgrunn fra konseptuell kunst. Jeg startet selskapet for seks år siden for å lage mine egne kreative spill, men alle teamene består av dyktige kunstnere, og vi ønsker at spillene våre skal være av aller høyeste kvalitet, og at de skal være inspirert av barndommen vår. Og av de mest inspirerende spillene vi har sett, som Final Fantasy IX, vakre luftskip og all denne fantasien med verdensbygging - det er det vi er her for."

Du finner hele intervjuet i denne artikkelen, og du kan også se frem til utgivelsen av Cloudsphere for PC en gang i 2026.