Fra Grønland til egg: USA søker dansk hjelp i fugleinfluensakrisen

HQ

I det fluorescerende lyset på et lager stabler en dansk arbeider kartonger med egg som ikke er nedkjølt. Samtidig som USA er opptatt av å gjøre krav på Grønlands iskalde vidder, prøver de å fylle sine egne tomme hyller.

Fugleinfluensaen har desimert amerikanske fjørfefarmer, og prisene har steget til nesten seks dollar per dusin. Samtidig som Trump-administrasjonen opprettholder truslene om annektering og tollsatser, har den gått over til et presserende ønske: egg, og massevis av dem.

Danmarks fjørfesektor er forsiktig, men samarbeidsvillig, og ser på logistiske hindringer som ulike hygienestandarder og etterspørselstopper i påsken, mens amerikanske myndigheter i det stille håper at europeisk import kan dempe den hjemlige panikken.

Mens USA navigerer i en labyrint av motstridende prioriteringer - USAs hunger etter rimelige egg versus landets forkjærlighet for geopolitiske krumspring - avhenger utfallet av skjøre forsyningskjeder, diplomatisk finesse og innfallene til et virus som ikke viser nåde.