Fra hetebølgen til «varmekuppelen»: Dette er Europas neste klimatrussel

HQ

Som vi har rapportert fra flere land, har hetebølgen i Europa forårsaket 1 300 dødsfall, og den har vært spesielt hard i regioner som Frankrike, hvor arbeidsministeren planlegger å besøke nabolandet Spania for å lære hvordan man kan tilpasse seg. Selv om juni-hetebølgen nå er like over som selve måneden, kommer det en ny trussel fra sør, nærmere bestemt via Spania: den såkalte «varmekuppelen».

Fra og med denne helgen (4.–5. juli) kan kuppelen føre til en ny, omfattende hetebølge i Sør-Europa. Ifølge Meteored tyder prognosemodellene på at en sterk subtropisk høytrykksrygg og vedvarende høytrykk vil legge seg over den iberiske halvøya. Dette vil fange opp varm luft som en kuppel over regionen, slik at temperaturene vil stige kraftig fra torsdag til søndag.

Fenomenet er annerledes denne gangen, da varmen i stor grad kan være «hjemmeavlet» og ikke bare importert fra Sahara. Det er som om halvøya skulle fungere som et «minikontinent» eller som den «iberiske ovnen», som meteorologene uttrykker det, der synkende luft under høytrykk komprimerer, tørker ut og varmer opp luften nær overflaten. Som om ikke det var nok, kan et lite lavtrykkssystem vest for landet ytterligere forsterke strømmen av ekstremt varm luft.

Selv om prognosen på bildet nedenfor, på tidspunktet for skrivingen, anslår en maksimumstemperatur på 38 ºC, kan temperaturene like gjerne overstige 40 ºC om dagen og forbli trykkende om natten. Som det historisk sett er tilfellet (og i motsetning til den nylige hetebølgen), forventes den verste varmen i elvedalene til Guadalquivir og Guadiana, i Extremadura, i den vestlige delen av Castilla-La Mancha og i deler av sør og sentrum. Faktisk kan det bli temperaturer på 42–44 ºC tidlig neste uke, med tropiske netter over 20 ºC og svimlende varme netter over 25 ºC som vil forstyrre søvn og restitusjon i disse områdene.